Neix una plataforma que uneix cuiners i ciutadans per compartir menjar

Un malagueny ha creat la plataforma social Linkinfood que posa en contacte persones que cuinen i que acostumen a elaborar bastants plats, o molta quantitat, i ciutadans que necessiten o volen gaudir d'un menjar casolà però que, per falta de temps, coneixements o ganes, no ho fan.

L'objectiu és unir a aquests dos grups de persones, per a això es proporciona aquesta plataforma d'economia col·laborativa, segons indica Darío Carrasco, el seu creador, que ha explicat que ja hi ha registrats més de 500 cuiners de tot el país. No obstant això, confien a superar els 2.000 al mes d'octubre, quan començarà a funcionar a ple rendiment, coincidint amb la fi de l'estiu, la tornada a la rutina i a les classes els universitaris, que veuen com a potencials usuaris.

El benefici, ha explicat, és mutu ja que els anomenats cuiners donen sortida al seu menjar i, alhora, comparteixen les despeses derivades de la seva elaboració. Per la seva part, els usuaris gaudeixen de menjar casolà de manera «ràpida i econòmica».

El preu màxim per tàper, que pot ser escalfat al microones, és de tres euros i qui elabora el menjar posa el cost, tenint en compte la matèria primera emprada, la llum, aigua, el temps utilitzat, etcètera. No obstant això, no es pot superar aquests tres euros, ha explicat aquest professor d'Educació Física amb estudis de Business Management a l'estranger i amb experiència en hostaleria.

Linkinfood neix de la necessitat d'ajudar les persones «a compartir despeses en una cosa tan bàsica com és menjar, una necessitat que tots tenim i diàriament». Tot es va originar per la demanda personal de Carrasco, qui anava a casa de la seva mare i se'n portava el menjar que ella havia preparat de més. En mudar-se a un altre punt de Màlaga, la distància ja era massa gran i va pensar en crear una plataforma que contactés a persones que fan menjar amb altres que volen menjar plats casolans acabats de fer. Tal com ha indicat Carrasco, es tracta d'una cosa similar a Blablacar «però de menjar».

Linkinfood, que té una aplicació disponible en iOS i Android, es porta el deu per cent de cada import. La plataforma «cuida molt el tema de salubritat» pel que recomana als cuiners tenir el carnet de manipulador d'aliments.



Com funciona

Els cuiners, després de registrar-se, han de configurar el seu perfil i dirigir-se al seu panell, on afegiran els seus plats. Els interessats realitzaran la comanda i, després de ser aprovat, hi ha dues opcions, o que el comensal vagi a buscar el plat o que el cuiner, després d'indicar el cost del desplaçament, el porti a la zona indicada pel client, en una determinada franja horària.

Per la seva banda, els usuaris també han de registrar-se en la plataforma i, des del seu panell, buscar el menjar disponible a la zona que desitgin. En una mateixa comanda no es pot demanar menjar de diferents cuiners, sinó que s'haurien de fer tantes comandes com cuiners diferents es vulgui.

Els clients poden consultar l'opinió i valoració sobre els cuiners que altres usuaris hagin realitzat. Carrasco ha destacat la importància que tant cuiner com usuari deixin una opinió i valoració de cada lliurament per ajudar els altres. «Volem que tots els que accedeixin a aquesta plataforma se sentin còmodes, satisfets i segurs», conclou.