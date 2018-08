Petits investigadors

Los Futbolísimos són uns personatges literaris de Roberto Santiago que han esdevingut tot un hit entre el públic infantil i juvenil del nostre país. Ara arriba la seva adaptació cinematogràfica firmada per Miguel Ángel Lamata i en la qual es documenten els intents d'un grup de nenes i nens per evitar la desaparició del seu equip de futbol. Tot passa per resoldre un misteri: algú està perjudicant els àrbitres de la lliga infantil per aconseguir que l'equip baixi a segona i s'aboqui a la seva dissolució. A partir d'aquí, els protagonistes inicien una esbojarrada investigació en què hi cap una mica tot, des de persecucions i batalles fins a enamoraments i veritables desastres.

El film, que te un to de comèdia infantil molt deutor de nombrosos entreteniments de sobretaula dels 80, compta amb un repartiment que alterna actors i actrius reconeguts amb futures promeses. Entre uns i altres destaquen Carmen Ruiz, Milene Mayer, Jorge Usón, Toni Acosta, Joaquín Reyes, Jordi Aguilar i Norma Ruíz. I la pel·lícula també s'adscriu a una tradició esportiva del cinema espanyol que inclou títols com Días de futbol o la recent Campeones.