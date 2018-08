Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Arriba la desena edició de Cuina al carrer de Girona

Aprofitant la frescor dels últims vespres d'agost, els amants de la gastronomia podran passejar pels carrers del Barri Vell de Girona contemplant una petita mostra dels millors plats dels restaurants de la zona en el marc de la desena edició de la festa «Cuina al carrer». L'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona (AHTRG), juntament amb Estrella Damm, han programat l'esdeveniment per al proper diumenge 26 d'agost, de les set de la tarda fins a les dotze de la nit. Els establiments del districte obriran les seves portes i exposaran tastets dels seus secrets culinaris. Els visitants també podran gaudir de degustacions de cervesa Estrella Damm i vi a l'aire lliure, amb música en directe de fons. Plats locals i casolans, com també llunyans i exòtics, estaran sobre la taula perquè els ciutadans puguin escollir amb quina de les opcions quedar-se.



Festa major amb diversitat

Torroella de Montgrí · Dissabte i diumenge

Arriba una de les cites cabdals del calendari festiu i cultural de Torroella de Montgrí: la Festa Major. Enguany, la programació reforça les Barraques i les activitats infantils, i estarà marcada pel reconeixement amb la Medalla del Montgrí a l'exregidora i exconsellera empresonada Dolors Bassa.



Festa major per acabar l´estiu

Sant Hilari Sacalm · Cap de setmana

El municipi celebra la Festa Major amb una trentena d´activitats per a tots els gustos. Des d´avui i fins diumenge hi haurà concerts (com el dels valencians Zoo), gimcanes, activitats infantils d´estiu, la tradicional Baixada de Carretons i altres propostes en un ambient d´esbarjo i festivitat.



Castell d´Aro medieval

Centre de Castell d´Aro · Dissabte i diumenge

El Mercat Medieval de Castell d´Aro convida a tothom a fer un viatge en el temps i transportar-se a l´Edat Mitjana. Tot aquest món estarà emmarcat amb vestuari de l´època, escenografia medieval i animació permanent amb espectacles de bufons, màgia, malabars, concerts de salteri, música medieval i cercaviles.



Últims dies del White Summer

Pals · Fins diumenge 26

Al White Summer, els visitants es poden evadir durant la posta de sol amb les últimes tendències en arts escèniques, disseny, música i gastronomia. Un ambient incomparable amb activitats per a totes les edats, una cuidada selecció de la millor música i infinitat d´espectacles, ­creatius, food trucks i propostes gurmet. Aprofiteu els últims dies.



Festa de la Vall de Sant Daniel

Pista del CREC i Església del Monestir · Divendres, dissabte i diumenge

Avui arrenca la Festa Major de la Vall de Sant Daniel i durant tot el cap de setmana el barri s´omplirà de nombroses activitats i actes populars. Avui, a partir de les 9 del vespre, hi haurà nit jove amb l´actuació de The R´n´R Brothers i Pelukass. Dissabte, pregó, sopar popular i ball, i diumenge, espectacle familiar.



La Santa Market

Santa Cristina d´Aro · Fins al diumenge 26

A la Santa Market, els visitants podran descobrir les noves tendències de moda com sopar en família, ballar entre amics, fugir de l´estrès davant d´un mojito, assistir a concerts de les grans bandes del panorama local i conèixer el treball de nombrosos artistes, performers i dissenyadors. L´últim dia és diumenge.



Vi a Pals

Pati Ca la Pruna · Tot el cap de setmana

Un dels esdeveniments enològics de referència a la comarca és el Vi a Pals. El pati de Ca la Pruna acollirà degustacions de vins perquè els assistents gaudeixin d´una copa mentre passegen per una de les cases més importants en la història medieval i moderna de Pals, escoltin música en directe i participen en activitats.



Piano a quatre mans

Església de S´Agaró · Dissabte 25

El Festival Internacional de Música de S´Agaró porta a Marco Schiavo & Sergio Marchegiani, amb el seu concert «Piano a Quatre Mans». Mozart, Schubert i Brahms són els compositors més prolífics en el repertori de 4 mans. Totes les peces d´aquest programa es consideren entre el treball més reeixit mai escrit per a duo de piano.