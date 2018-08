Retorn al passat

Ja fa vuit anys que Ryan Murphy i Brad Falchuk van estrenar a la cadena FX American Horror Story , una antologia de terror que no ha parat de guanyar adeptes al llarg dels anys. Aquest mes de setembre arriba la seva vuitena temporada, on encara porten més lluny l'experimentació formal que caracteritza la sèrie.

American Horror Story: Apocalypse vindria a ser un homenatge als imaginaris que ha anat explorant aquesta magnífica marca televisiva. Cada temporada s'ha endinsat en un estil concret del relat de terror: des de les cases encantades fins als psiquiàtrics tenebrosos; dels circs de freaks fins als hotels monstruosos. Una síntesi del gènere, en definitiva, que no ha renunciat a l'humor (molt negre, això, sí), una notable càrrega sexual i un repartiment d'habituals que s'ha anat intercanviant els rols al llarg de la sèrie. Doncs bé, resulta que Apocalypse és ni més ni menys que un crossover entre la primera i la tercera temporades, és a dir, que hi tornaran a aparèixer els espectres que feien la vida impossible a Connie Britton i, també, les joves bruixes que acabaven enfrontades a la seva mentora.

El més destacat (i mediàtic) d'aquesta vuitena temporada és el retorn de Jessica Lange a la sèrie. La veterana actriu, que va declinar participar a les tres últimes entregues per poder acceptar altres projectes (un d'ells, Feud, també produïda per Murphy), reprendrà el seu personatge a la primera temporada i ha disparat fins a l'infinit l'interès col·lectiu per aquest lliurament. Al seu costat, destaca un extraordinari repartiment encapçalat per Sarah Paulson (imprescindible l'aportació d'aquesta actriu a l'antologia, amb interpretacions tan memorables com la de la setena temporada), Evan Peters, Taissa Farmiga, Billie Lourd, Frances Conroy, Kathy Bates i, atenció, perquè també hi surt la gran Joan Collins. L'actriu i escriptora britànica ja fa unes quantes temporades que s'està revalidant com a icona televisiva a la sèrie The Royals.