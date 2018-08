Una galàxia de mòbils

Com gairebé tot en aquesta vida, hi ha mòbils bons i mòbils dolents. I és per això que, pel que fa a telèfons intel·ligents, els cars ho són per alguna cosa. No hi ha un smartphone de gamma alta dolent.

No seré jo, trist amic de sou manifestament millorable, qui advoqui pels fastos telefònics d'algunes marques. Però si es tracta de ser honestos –i en aquesta casa, això està per davant de tot–, cal reconèixer que els telèfons més cars, els de gamma alta, funcionen molt millor que els de gamma baixa, els migpensionista, o els de noms impronunciables. I aquest és el cas, justament, del nou i flamant Samsung Galaxy Note 9 que s'ha posat avui mateix a la venda al nostre país.

Malgrat sortir avui al mercat, durant les dues últimes setmanes hem tingut l'oportunitat de provar-lo de forma anticipada. Ho hem fet a consciència i de nou queda patent que la gamma Notede Samsung és del millor que hi ha al mercat. I sí, posa «la gamma». Sense excepció. L'explosiu Note 7 també era excepcional.

En aquesta ocasió el gegant coreà de l'electrònica ha aconseguit apujar l'aposta en alguns camps de la telefonia fent que, per exemple, el Note 9 arribi a una inesgotable capacitat d'emmagatzematge de 512 GB, 1 TB si afegim targeta microSD.

El magnífic rendiment d'aquest nou terminal, un dels més potents que hi ha ara mateix al carrer, ha portat a Samsung a apostar comercialment amb força pels videojocs. Així ha estat com el títol de moda, Fortnite, s'ha convertit en part fonamental de l'estrena del Note 9, coincidint amb el llançament per als mòbils Android del mateix joc.

El llapis intel·ligent s'ha tornat encara més intel·ligent –i útil–, la càmera –doble– s'ha millorat, la gravació de vídeo és ara superlativa i la bateria és gairebé suficient per a tot un dia de batalla intensa.

Però possiblement et segueixes fent la mateixa pregunta de sempre: quin és el millor smartphone del mercat? I la resposta és, també, la de sempre: el millor telèfon del mercat és el que millor s'adapta a les teves necessitats. Així de simple.