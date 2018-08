Teen Titans Go! s'ha convertit en una sèrie de culte gràcies a un irresistible sentit de l'humor (irreverent, sovint eixelebrat, molt ben pensat per agradar a grans i petits per igual) i, sobretot, a la seva particular manera d'aproximar-se a l'univers de superherois de la DC. De fet, si s'és fan d'aquests personatges, la sèrie es gaudeix el doble, perquè cada gag, cada seqüència, inclou una referència o paròdia d'aquest imaginari, fins al punt que bona part dels seus episodis són autèntiques obres mestres de la metalingüística. De fet, tot això no és nou: si bé en cinema la DC acostuma a tenir una visió tirant a erràtica del seu Olimp de superherois, en televisió, i sobretot en termes d'animació, acostuma a fer diana. Només cal veure les adaptacions animades dels còmics de Batman, sempre ambiciosos tan formalment com iconogràficament. Teen Titans Go! arriba ara al cinema amb una història que preserva l'esperit de la sèrie i que se centra en una premissa realment impagable.

Resulta que els Titans, liderats per Robin, s'assabenten que Hollywood està fent un munt de pel·lícules a partir dels personatges de la DC. Ells, cansats de limitar-se a ser un gag televisiu, inicien una exhaustiva recerca de director per tal de dur a terme el seu propi projecte cinematogràfic, en una aventura que volen que sigui més èpica i més espectacular que cap altra. Però resulta que el seu pitjor enemic coneix els seus plans, i aprofita que estan ben distrets buscant director per atacar-los com mai havia fet. D'aquesta manera, els protagonistes hauran d'intentar triomfar a Hollywood mentre salven, un cop més, el món. Fent gala de l'animació austera però tremendament efectiva de la sèrie, la pel·lícula té entre els seus al·licients un planter de veus (a la versió original, per descomptat) que inclou Scott Menville, Tara Strong, Will Arnett, Kristen Bell, el cantant Michael Bolton, Greg Davies, Patton Oswalt, el presentador televisiu Jimmy Kimmel, Stan Lee (sí, sí, Stan Lee), Meredith Salenger i, atenció, Nicolas Cage, que presta la seva veu al personatge de Superman.