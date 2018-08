El despertar de les màquines

Quan es va estrenar, Humans despertava certs recels entre la crítica per tractar-se del «remake» de l'aleshores recent sèrie sueca Real Humans, de la que pràcticament calcava els plantejaments i solucions visuals. Però de mica en mica, la sèrie d'AMC ha anat adquirint una ànima pròpia, ha sabut fidelitzar la seva audiència i ja té a punt una prometedora tercera temporada.

Humans se situa en un futur proper on les famílies benestants poden adquirir éssers sintètics amb forma humana per fer de majordoms. Els protagonistes n'adquireixen un de femení i molt atractiu, provocant un autèntic terrabastall perquè el patriarca comença a sentir-se atret per ella. Però la sèrie no s'ha limitat a aquesta idea: a mesura que ha anat avançant, ha anat expandint les connotacions morals dels seus enunciats, s'ha endinsat en les lectures polítiques de la història i fins i tot ha potenciat la morbositat implícita en la convivència entre homes mediocres i màquines perfectes. La segona temporada, en aquest sentit, millorava amb escreix la primera, perquè sabia obrir molts fronts narratius centrats en la legitimitat de les màquines per emancipar-se dels humans i ser capaços de ser funcionals en una societat que ha canviat per sempre.

La tercera temporada s'ha de centrar, doncs, en les conseqüències de l'activació del codi que permet als sintètics tenir consciència i, per tant, reclamar finalment el seu lloc en el món. Això sí, sense perdre de vista l'evolució dramàtica dels personatges principals i els seus (interessantíssims) conflictes íntims. El repartiment de la sèrie, esplèndid, inclou Gemma Chan (l'actriu britànica, que aviat veurem a Capitana Marvel, hi fa una feina realment excepcional), Katherine Parkinson, Lucy Carless, Tom Goodman-Hill, Alicia Woodhouse, Jack Derges, Rebecca Front, Sophie Gooding, Colin Morgan, Luke Mordue i Jill Buchanan. El primer episodi de la tercera temporada ve firmat per Jill Robertson, una habitual de la televisió britànica de les darreres dues dècades.