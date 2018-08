Tecnologia a 350 km/h

Els aficionats al motociclisme són legió a tot el món. El campionat de MotoGP s'ha convertit en un dels principals espectacles esportius que es poden veure i viure avui en dia. I com és normal en ple segle XXI, la tecnologia, que tot ho abraça en l'actualitat, ha anat adquirint cada vegada més importància en un espectacle que és seguit per centenars de milions d'espectadors en tot el planeta.

A poc a poc, les innovacions tecnològiques i digitals han anat evolucionant les MotoGP fins a arribar al que són actualment: prototips futuristes en l'interior dels quals conviuen multitud de sensors capaços de monitorar totes i cadascuna de les acceleracions, frenades, corbes, inclinacions i avançaments que un pilot pot fer durant un Gran Premi.

La italiana Ducati ha estat, des que va començar a participar en el mundial de MotoGP l'any 2003, l'antítesi dels totpoderosos fabricants japonesos. Mentre que Honda i Yamaha posseeixen una ingent quantitat d'enginyers i una aclaparadora maquinària de competició, els italians han estat des de sempre aquest equip familiar, des del qual es fabriquen les peces gairebé a mà. Artesania de competició.

Però en els últims anys l'embranzida de la tecnologia ha portat al fet que fins i tot equips com Ducati, s'hagin hagut de rendir a l'evidència: sense tecnologia costa més aconseguir les victòries. La transformació digital és necessària també en MotoGP.

El gegant de serveis en el núvol NetApp es va convertir aquest any en soci tecnològic de Ducati. Gràcies a aquesta aliança, l'equip italià ha aconseguit millorar considerablement l'anàlisi de dades i la resposta davant situacions crítiques. Fins i tot al llarg del cap de setmana d'un Gran Premi.

Que es produís una aliança entre un equip de MotoGP i la companyia NetApp era solament qüestió de temps. La tecnològica, acostumada a gestionar els serveis en el núvol de monstres com Daimler AG –propietària de Mercedes–, o el grup Volkswagen, sap perfectament el que és treballar amb empreses d'automoció. I tenint en compte que Ducati va ser adquirida per Audi –parteix del grup Volkswagen– el 2012, doncs això, el que s'ha dit: era qüestió de temps.

Les dades telemètriques que s'obtenen durant els entrenaments i les carreres a través dels 60 sensors que munta la Ducati Desmosedici de MotoGP són enviats i analitzats per un superordinador creat per Lenovo i connectat amb diferents serveis en el núvol de NetApp. En total, uns 240 GB per Gran Premi.

El principal avantatge que aquestes dades es recullin en el núvol és que estan disponibles en temps real des de qualsevol part del món. D'aquesta forma els enginyers que es troben a la seu central de Ducati, a Itàlia, poden analitzar tota la informació dels pilots Jorge Lorenzo i Andrea Dovizioso durant un Gran Premi i realitzar així múltiples simulacions i anàlisis per millorar el rendiment de motos i pilots.

La informació és emmagatzemada en un potent centre creat per NetApp està també disponible per als enginyers que es troben a peu de pista, igual que les anàlisis i les conclusions de les dades. Aquest sistema d'anàlisi en el núvol ha millorat considerablement l'eficiència a l'hora d'obtenir conclusions, gràcies també a les simulacions. I els resultats s'estan obtenint. En qualsevol cas, que l'hi preguntin al pilot Jorge Lorenzo...