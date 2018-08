Problemes a casa

Brian Taylor, corresponsable de títols com "Crank" i la seva delirant seqüela, és un dels talents més singulars del cinema de gènere dels darrers anys. Ho torna a demostrar a "Mamá y papé", una comèdia negra amb tocs de terror (o una de terror amb tocs d´humor negre) on ofereix una ferotge mirada a la família i les aparences a l´actual societat nord-americana.

El principi del film situa l´espectador en una Amèrica molt canònica: família benestant amb dos fills en què els principals problemes semblen permanentment ajornats a benefici d´una rutina més o menys funcional. Però un bon dia, un misteriós virus comença a fer que les mares i pares de la ciutat es tornin extremadament violents i que semblin tenir un únic objectiu, que no és altre que matar els seus propis fills. A partir d´aquí, els dos protagonistes arriben a casa disposats a sobreviure com sigui a l´atac dels seus pares, que a mesura que passa el temps es van tornant més i més terrorífics.

Al llarg de menys de 90 minuts, Taylor aborda aquesta magnífica bogeria traient el màxim profit d´espais i situacions, i posant el dit a l´ull amb alguns dels hàbits més arrelats a la vida familiar d´allà i d´aquí. La cinta deu bona part de la seva solvència a la mare i pare del títol, Selma Blair i Nicolas Cage, absolutament extraordinaris. El cas de Cage és encara més notable, perquè aprofita l´avinentesa per muntar un xou com no el veiem des dels temps de "Besos de vampiro". Al seu costat, Anne Winters, Zackary Arthur, Joseph D. Reitman, Olivia Crocicchia i el veterà Lance Henriksen. El film va passar amb molt èxit pels festivals de Sitges i Molins de Rei.