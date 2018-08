Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

La 17a edició de l´Acústica

La 17a edició del Festival Acústica de Figueres arrenca aquest dijous amb una programació que inclou una quarantena de concerts gratuïts repartits per diferents escenaris de la ciutat. Fins diumenge hi passaran grups que lideren l'escena musical catalana com ara Love of Lesbian, Mishima, Joan Dausà, els Catarres o La Raíz. Un altre dels plats forts de l'Acústica d'aquest any serà el concert especial que oferirà Mishima divendres per celebrar els 10 anys del llançament del disc 'Set tota la vida', tot un referent per al pop independent català. Dins de l'espai creat per als més petits de la casa, l'Acustiqueta ha programat un espectacle de la banda Buhos en un format familiar. També hi haurà l'Orquestra Di-Versiones i Reaggae per xics, entre d'altres. Per altra banda, l'Acústica aposta per ampliar la zona gastronòmica i hi haurà una segona zona de menjar a la plaça de Josep Pla.

Tomàs Molina inaugurarà la Festa Major de l´Escala

El popular meteoròleg Tomàs Molina inaugurarà oficialment el 31 d'agost la Festa Major de l´Escala amb el pregó des de la plaça de l´Ajuntament. Enguany, la celebració comptarà amb una cinquantena d´activitats que s´extendran fins al 4 de setembre.

Després del pregó, aquest any s'homenatjarà al Club Nàutic l'Escala amb motiu del seu 50è aniversari, per continuar tot seguit amb la botifarrada i anxovada popular -amb actuació musical de Biflats-, el correbirra i el concert de Barrakes amb El Tour 40 Principals.

La programació de la Festa Major de l'Escala segueix la línia dels darrers anys, amb alguna novetat destacada, com la decisió de recuperar el ball de nit. En els dar­rers anys s'havia optat com a model que les orquestres encadenessin a la tarda el concert i el ball, a la Sala Polivalent. En aquesta ocasió, això només serà el diumenge amb l'Orquestra Maravella, mentre que per dissabte, La Principal de la Bisbal oferirà un concert de tarda (18h) i un ball de nit (22.30h).

Una altra novetat serà que, després de l'èxit de l'any passat, s'allargarà l'horari de la Tirolina Salada, que sobrevola la Platja des de la casa del Gavià fins a la Riba. Aquest any es podrà gaudir d'aquesta activitat de 10.30 a 14h, al matí i migdia, i de 15.30 a 18h, a la tarda. A més, s'ha decidit reforçar la zona de les fires amb un espectacle de màgia a càrrec de Toni Cors (3 de setembre, 18.30h).

L'exposició de Festa Major d'aquest any estarà dedicada a l'Escala, territori biosfera i es complementarà amb una conferència a càrrec de Miguel Clüsener-Godt, director de la Divisió de Ciències de la Terra i del programa Home i Biosfera de la Unesco.

Les Barraques compten aquest any amb El Tour (avui), i Wassa Corporation i Superfluid (dissabte). La Comissió de Festes canvia aquest any de president i és encapçalada per Jordi Roura. També s'ha decidit renovar el logotip de l'entitat, en què les anxoves passen a ser protagonistes. En aquest sentit, es tracta d'un grup d'anxoves enganxades a un fil, com si fossin les típiques banderetes de festa.

L´Orquestra Maribel i el grup Zoo, a la Festa Major de Sarrià de Ter

Un any més, la Festa Major arriba carregada d´activitats per a tots els gustos i edats, a través d´un programa format per una vintena d´actes. Els més petits podran gaudir del correaigua infantil, la festa de l´escuma, la festa Holi o de l´espectacle dels Pot Petit; mentre que els adults podran participar al concurs de botifarra o ballar sardanes amb la Cobla Principal de Cassà i la Cobla d´Osona o moure´s al ritme del Duet de Banyoles.

L´últim dia de la festa, el diumenge, tindrà lloc l´ofici solemne, seguit d´un petit concert dels Cantaires de Sarrià de Ter. La celebració finalitzarà amb el concert i ball de l´Orquestra Metropol.

La Festa Major de Sarrià comptarà amb dues nits de concerts. El punt àlgid arribarà el dissabte amb els concerts de Zoo i l´Orquestra Maribel. Abans, però, actuaran el divendres Bannana Beach, Mon Dj i Blanca Ross. Dues nits de disbauxa que tindran lloc al pavelló municipal de Sarrià.

La banda de Gandia, Zoo, inundarà l´escenari de les barraques amb el seu rap electrònic. Amb només un hit (la cançó Estiu) Zoo va posar del revés el panorama musical català el juny del 2014. Sàvia fresca, lírica compromesa i de qualitat i novament el sud, Gandia, fent de far al nord. Tempestes venen del sud (octubre de 2014) va ser el seu primer, obligat i aclamat àlbum, amb el que han girat exitosament arreu de Catalunya, l´Estat i Europa amb un quintet basat en l´electrònica i la música negra però mediterrània. Al primer àlbum l´ha seguit Raval, publicat el 2017 i format per 11 cançons amb un denominador comú: la resistència del poble valencià i el respecte a la seva identitat. Aquest 2018 han presentat dos nous singles: Robot i Omertrà.

Després de l´esperat concert de Zoo actuarà a les barraques de Sarrià l´Orquestra Maribel, un dels grups de versions més coneguts a les comarques gironines. La banda farà embogir tot el públic amb un repertori que remmemora els hits més ballats a la dècada dels 80, tot combinat amb els temes més actuals.

Finalment, el dj Ariza clourà les barraques de Sarrià amb una sessió de música house.

Fira de la Ceba i la Tomata a Viladasens

La ceba i la tomata seran els dos productes estrella al llarg d'aquest diumenge 2 de setembre a Viladasens. El municipi de la comarca del gironès acull una nova edició, en la qual els assistents podran degustar productes locals, dins la fira de proximitat, gaudir d'una cercavila o realitzar una caminada popular, entre d'altres.

Festa major de Calonge - Sant Antoni

Places i carrers de la vila · Divendres, dissabte i diumenge

El municipi de Calonge-Sant Antoni està de Festa Major, i per això, durant tot el cap de setmana oferirà un seguit d´activitats i propostes culturals pensades per a tots els públics, des d´espectacles infantils a concerts, oficis solemnes, cantada d´havaneres, partits de futbol o correfocs.

Arriben les Gales d'Anglès

Places i carrers del municipi · Tot el cap de setmana

Avui arrenquen les festes de les Gales d´Anglès. Aquest cap de setmana en concret, la programació inclou diverses activitats com concerts per a joves, balls, propostes infantils, sopars amb espectacles i música, cercaviles amb gegants, concurs de petanca, festa del pubillatge, descarregada d´antiguitats, ronda de motos, etc.

Fira del Mar i l´Escamarlà a Llançà

Passeig Marítim · Divendres, dissabte i diumenge

Llançà es prepara per celebrar la Fira del Mar i l'Escamarlà desprès que s'ajornés la setmana passada per la previsió de mal temps. Les noves dates per l'esdeveniment són aquest cap de setmana. Des del divendres 31 d'agost fins el diumenge 2 de setembre, Llançà s'omplirà de parades i visitants.

La Besalú més medieval

Centre històric de la vila · Dissabte i diumenge

La Vila Comtal de Besalú commemora aquest cap de setmana la 20a edició de la fira Besalú Medieval. Dos dies durant els quals el municipi viatja mil anys enrere per transformar el centre històric en un plató únic, on la fantasia i la història transporten el visitant a l´antic Comtat de Besalú.

Teatre amateur al Fitag

Girona · Divendres i dissabte

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) entra a la divuitena edició a una velocitat de creuer. Amb les divuit edicions compleix la majoria d´edat. Durant divendres i dissabte, propostes teatrals internacionals i representacions de grups locals amateurs del nostre territori.

Fira de Vins i Caves de Catalunya a Palafrugell

Plaça Can Mario · Del 31 al 2 de setembre

Arriba la 38a Fira de Vins i Caves de Catalunya. Tot el cap de setmana, fins diumenge, tindrà lloc la degustació de vins, caves i gastronomia, amb música i concerts com el de l´Street Jazz Costa Brava 2018, a més de visites i propostes culturals com la del Museu del Suro, la Fundació Vila Casas i la Biennal Miserachs.

Musicant les princeses barbudes a Campllong

Plaça Catalunya · Diumenge 2

Al març arriben a casa nostra les orenetes i s´hi estaran fins a setembre. Les Princeses barbudes us expliquen la seva vida. Cançons pròpies que parlen de com fan el niu, què mengen, la seva criança, els viatges? En forma de documental ornitològic, a l´escenari hi trobareu un concert amb instruments de joguina.