Trucs per menjar de forma més saludable

Els productes lactis i la carn sí que són beneficiosos per a la salut del cor i l'envelliment, segons un estudi presentat a la Societat Europea de Cardiologia, el qual posa en dubte que aquest sigui un fet que «difereix de l'assessorament dietètic actual». Així ho va exposar el professor Salim Yusuf, autor principal i director del Population Health Research Institute (PHRI) a la Universitat McMaster a Hamilton, Canadà, que va subratllar que arran d'aquestes troballes s'hauria de «reconsiderar el pensament sobre què constitueix una dieta d'alta qualitat per a una població mundial».

Aquest estudi tenia com a objectiu aclarir els components d'una dieta «moderna i internacional» que promou la salut del cor i la longevitat. Per tant, es va desenvolupar un puntuació de qualitat dietètica basada en aliments associats amb un menor risc de mort en anteriors estudis –fruites, verdures, nous, llegums, peix, productes lactis i carn.

Els participants de cinc estudis que van incloure més de 218.000 persones de més de 50 països en els 5 continents es van dividir en 5 grups segons la qualitat de la seva dieta. Els riscos de malaltia cardiovascular i mort en aquells amb la dieta de més alta qualitat es van comparar amb aquells amb la dieta de qualitat més pobra.

«Les persones que van consumir una dieta amb èmfasi en fruites, vegetals, nous, llegums, peix, productes lactis i carn van tenir els riscos més baixos de malaltia cardiovascular i mort prematura», va assenyalar l'investigador principal, Andrew Ment, del PHRI.



Canviar els horaris d'esmorzar

Per altra banda, un nou estudi pilot de la Universitat de Surrey, Regne Unit, apunta que els petits canvis en els horaris d'esmorzar i sopar poden reduir el greix corporal. «Encara que aquest estudi és petit, ens ha proporcionat una valuosa informació sobre com les petites alteracions en la nostra alimentació poden tenir beneficis per al nostre cos.

La reducció del greix corporal disminueix les nostres possibilitats de desenvolupar obesitat i malalties relacionades, de manera que és vital per millorar la nostra salut», va declarar l'investigador principal, Jonathan Johnston.

En concret, els investigadors van dividir en dos grups els participants. D'una banda, aquells als quals se'ls va exigir retardar el seu esmorzar 90 minuts i sopar 90 minuts abans, i els que van menjar com ho farien normalment. D'aquesta manera, han descobert que aquells que van canviar el seu horari de menjar van perdre de mitjana més del doble de greix corporal que els del grup de control, els que van menjar els seus àpats de manera normal.

En el cas que aquestes dades pilot puguin repetir-se en estudis més amplis, hi ha la possibilitat que l'alimentació restringida en el temps tingui amplis beneficis per a la salut, van explicar els investigadors.