Viure amb por

El 1992, després del cas Rodney King, el districte de South Central de Los Angeles es va convertir en un veritable polvorí. El motiu? Els disturbis que gradualment s'anaven produint entre grups de joves afroamericans i la policia, que pràcticament va convertir els carrers en una zona de guerra. Aquesta curiosa (i també un pèl passada de pretensions) producció francesa analitza aquells esdeveniments d'una mare soltera que té el seu fill perdut entre els disturbis i els seus intents de trobar-lo malgrat que el seu entorn li ho desaconsella.

Dirigida per Deniz Gamze Ergüven, Kings oscil·la entre el melodrama domèstic i el thriller de denúncia sense acabar de brillar ni en una modalitat ni en l'altra. El principal motiu és que no explica res especialment original, però sobretot que el realitzador no acaba de fer creïble la tensió irrespirable d'aquells esdeveniments. En tot cas, té moments afortunats, escenes d'un indiscutible impacte emocional i una molt bona interpretació de la seva parella protagonista, Halle Berry i Daniel Craig.