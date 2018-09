L'hàbit fa el monstre

L´univers terrorífic de James Wan sembla no tenir final. Si la saga Annabelle ja és un spin-off de L´expedient Warren ara en produeix un altre que sorgeix de la segona part d´aquella. La monja promet ser un dels grans èxit de la propera tardor gràcies a l´inconfusible segell de la factoria.

Wan, que els darrers dos anys ha estat molt ocupat amb «Aquaman», no ha deixat mai de banda el seu gènere preferit. Sigui com a director i productor, té l´honor d´haver apadrinat algunes de les seqüències més terrorífiques de la modernitat, i a més les seves pel·lícules donen molts diners. A La monja, dèiem, dona film propi a una història que apareixia breument a la segona L´expedient Warren i que té a veure amb una maledicció en forma de monja diabòlica. Els protagonistes són un capellà i una novícia que són enviats pel Vaticà a una misteriosa abadia a Romania per investigar la mort d´una jove monja. No triguen a descobrir que l´autora del crim és una altra monja, en aquest cas espectral, que és el resultat d´una obscura invocació. Així, la pel·lícula es basa en la batalla entre els protagonistes i la malèfica monja en un espai únic que arriba a fer-se irrespirable.

Com sempre en Wan, que aquí ha cedit la batuta a Corin Hardy, la cosa va de crear una atmosfera de tensió permanent en un escenari que apel·la als clàssics del gènere. El repartiment del film inclou Taissa Farmiga (que ja va flirtejar amb el gènere a la sèrie American Horror Story i a Mindscape), Bonnie Aarons, Charlotte Hope, Ingrid Bisu, Jonas Bloquet, Jonny Coyne i el gran Demian Bichir, impagable a Los odiosos ocho.