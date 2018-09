Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Els indians tornen per envair Begur

La Fira d´Indians de Begur, que se celebra entre el divendres i diumenge, aposta més que mai per la vessant cultural. En la XV edició, la fira compta amb un catàleg específic amb totes les activitats culturals: exposicions, presentacions de llibres, cinema, ràdio en directe, conferències, teatre amb els dos grups locals, Es Quinze i Mutis, llibreria indiana... Però sense oblidar activitats diverses per a tota la família, des dels més petits als més grans, amb música, tallers, mercat de productes d´ultramar, zona gastronòmica, dins una ornamentació integral del nucli urbà. L´arribada de l´indià, que tindrà lloc dissabte, anirà a càrrec del grup de teatre Es Quinze, que farà, com ja es va fer l´any passat, l´escenificació a Sa Riera i, seguidament al nucli de Begur, aquesta vegada acompanyat pels capgrossos del municipi i els grallers de Torroella de Montgrí, i, finalment, ja diumenge, el seu comiat.



Mostra del Vi de l´Empordà · Figueres

Diversos espais · Fins diumenge

Figueres acull, fins al pròxim diumenge, dia 9, una nova edició de la Mostra del Vi de l´Empordà. Durant els quatre dies que dura la mostra, s´organitzen un munt d´activitats al voltant del món del vi i de l´Empordà: visites guiades, tallers infantils, degustacions temàtiques, tastos guiats, exposicions, concerts...



Cervesa artesana i tapes · Girona

Plaça Independència · Del divendres 7 al diumenge

La Fira Gastronòmica de la Cervesa Artesana i la Restauració proposa aquest cap de setmana gaudir de la millor selecció de cerveses artesanes de les terres gironines i de les millors tapes de la ciutat. S´oferiran degustacions de cerveses artesanes i tastets elaborats pels bars i restaurants de la mateixa plaça.



La festa de Quimi Portet

Plaça Major · Dissabte 7

Més enllà dels tres milions i mig de discos venuts amb Los Rápidos, Los Burros i El Último de la Filla, la insubornable fidelitat de Quimi Portet al seu propi univers l'ha convertit en un referent tant per coetanis com per les noves generacions de la música feta aquí. Aquest dissabte presentarà nou material a la Festa Major d´Olot.



Descobrint el secret de la mel · Ribes de Freser

Centre del poble · Dissabte 8 i diumenge 9

El municipi de Ribes de Freser celebra, dissabte i diumenge, la 23a edició de la Festa de la Mel. Un esdeveniment que omplirà el poble d´activitats diverses, com el taller d´espelmes i cosmètica, la mostra artesana, l´art de brescar, dinamització infantil, degustació de mels o exposició de materials agrícoles.



Fira de la Galeta · Camprodon

Centre del municipi · Dissabte 8 i diumenge 9

La Fira de la Galeta acollirà una trentena d´activitats: show-cookings de maridatges i mostres culinàries, exposicions, degustacions de postres amb galetes a càrrec de Cuines de la Vall de Camprodon, tallers de globoflèxia, vermuts musicals, conferències, gimcanes, concursos, els espectacles de màgia...



Judit Neddermann · La Bisbal d´Empordà

Plaça Benet Mercader · Dissabte 8

Judit Nedderman visita aquest dissabte la Bisbal d´Empordà per presentar-hi en directe el seu nou treball d´estudi, titulat Nua. Un disc que explora el pas a l'etapa adulta mirant i integrant la infància, no defugint-la. Cançons que celebren els cicles que ens proposa la vida, regits per les benvingudes i els comiats.



La Piazza · Girona

Auditori de la Mercè · Divendres 7

El talent de tres ballarins internacionals i del grup musical italià Assurd es conjuren per aquesta estrena mundial de l'espectacle La Piazza. Girona en Moviment és un festival benèfic de dansa que ofereix una oportunitat única per gaudir d'una producció de dansa i música en directe per a tota la família. El festival de dansa solidari se celebrarà fins al pròxim diumenge.



El barri jueu de Girona

Museu d´Història dels Jueus · Diumenge 9

El Museu d´Història dels Jueus proposa per aquest diumenge un itinerari guiat pels carrers del call de Girona. Durant l'explicació es coneixeran elements concrets de les vides de personatges de la comunitat hebraica medieval i l'evolució urbana del call jueu de Girona fins a l'expulsió de 1492.