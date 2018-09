Quartet Brossa i The Pinker Tones uneixen esforços amb l'innovador espectacle «Leon»

La formació de música clàssica Quartet Brossa i el grup de música electrònica The Pinker Tones són a punt d'estrenar Leon, un tribut a la trajectòria artística i personal de Leon Theremin, considerat el pare de la música electrònica. Després de rebre el premi Puig-Porret a la darrera edició del Mercat de Música Viva de Vic, les dues formacions ultimen aquests dies la posada en escena d'un espectacle que pre estrenaran a la capital osonenca el proper 13 de setembre.

Tant el Quartet Brossa com The Pinker Tones admeten que la simbiosi entre els dos estils musicals ha estat un «repte» però asseguren que l'entesa va ser plàcida des del primer moment. «Hem aconseguit crear un diàleg entre el passat centenari i l'actualitat», assegura Aleix Puig, del Quartet Brossa, ressaltant que Leon vol posar en valor la «passió» que tenia Theremin en els seus projectes. Per perfilar l'escenografia, s'ha sumat al projecte el coreògraf Toni Mira, que garanteix un espectacle «emocional».