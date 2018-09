El ressorgiment de l'analista

Amazon feia molts mesos que ens venia la seva estrella per al 2018: Jack Ryan, un nou reboot del famós personatge creat per Tom Clancy i que ja havia protagonitzat cinc pel·lícules amb el rostre d'Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck i Chris Pine. Vista la sèrie, dividida en vuit episodis, ja es pot afirmar que és una de les millors visions que s'ha donat de l'analista de la CIA.

Un dels principals problemes amb què es trobava Jack Ryan era, precisament, la seva condició de refundació d'una icona del thriller. Amb tants actors a les esquenes, i amb tantes trames prèvies centrades en el seu origen, corria el risc de semblar repetitiva o, pitjor, de caure en llocs comuns vistos mil cops. Afortunadament, els seus responsables tenen molt clar que la sèrie havia de tenir un fet diferencial, i aquest el troben justament en els patrons televisius. Jack Ryan s'assembla més a Homeland que a les aventures cinematogràfiques del personatge, sense que això impliqui cap renúncia a la seva essència. Sí, veiem un Ryan més jove i sí, el veiem havent-se de guanyar la confiança amb els seus superiors i coneixent alguns secundaris fonamentals a la seva història, però el tractament de la intriga i, sobretot, l'estil visual (molt més directe que als seus referents) fa que la sèrie capti la teva atenció immediatament. Té, això sí, una diferència amb Homeland: tot i compartir-hi el seu gust per les conspiracions geopolítiques, les escenes d'acció estan infinitament millor resoltes. I és aquest rigor amb la pirotècnia el que l'acaba convertint en un producte molt addictiu i competent.

Per descomptat que un altre aspecte a destacar és la interpretació de John Krasinski. El protagonista i director d' Un lugar tranquilo no semblava, d'entrada, l'opció més idònia per al personatge, però l'actor se'l fa seu en pocs minuts i li atorga un plus d'humanitat que encaixa a la perfecció amb el discurs de la sèrie. Un discurs, per cert, que s'erigeix en el més moderat de quants s'han fet en nom de Tom Clancy, demostrant que la sèrie ha entès molt bé el seu paper de contrapunt de l'era Trump. Al seu costat, destaquen Abbie Cornish en la pell de Cathy Ryan i, sobretot, Wendell Pierce agafant el relleu de James Earl Jones com a James Greer.