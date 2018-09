La tornada al col·legi més tecnològica

Els centres escolars del curs 2018/2019 poc tenen a veure amb els de fa uns anys. La tecnologia és cada vegada més important i ha entrat plenament a les aules i els centres escolars, i els actuals avenços educatius requereixen de nous dispositius que ajudin a millorar el sistema escolar.

L'últim en projectes educatius als Estats Units és la realitat virtual. Les proves pilot realitzades en diferents centres han donat com a resultat una evident millora en l'assimilació de continguts per part dels alumnes i un augment en les seves notes.

Tot i que la realitat espanyola dista encara de la nord-americana, també aquí la tornada a l'escola suposa per a alguns haver de renovar els vells equips informàtics i els aparells. Els ordinadors portàtils i les tauletes són la millor opció per als estudiants. Al mercat de les tablets, l'iPad és el dispositiu que més opcions educatives ofereix, tant per a professors com per a alumnes, ja que es poden fer servir diverses aplicacions de caracter educatiu. En el bàndol de les tauletes amb sistema operatiu Android, comencen a sorgir interessants productes, com les noves de la família MediaPad de Huawei. Encara que potser les més compatibles són les Surface de Microsoft -malgrat no ser tècnicament una tauleta-, gràcies en gran mesura al seu sistema operatiu Windows, el més emprat en àmbit mundial.

Pel que fa a ordinadors portàtils, el fonamental és que siguin lleugers. Molt lleugers. Hi ha molt on triar en el mercat, però abans de comprar-los cal tenir molt clara una premissa: els barats ho són per alguna cosa.