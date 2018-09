Grans descobriments

Sovint, quan parlem de còmics infantils, apel·lem al que han estat referències heretades dels nostres pares i, fins i tot, dels nostres avis. L´imaginari popular que va del paper als èxits televisius dels darrers anys, la zona de confort -merescuda, d´altra banda-, que ocupen Tintín, Astèrix, Cavall Fort, Yakari, Bola de drac, etc.

Aquests títols han construït l´estètica del concepte, són un fons de biblioteca imprescindible, però malgrat la seva efectivitat, l´actualitat obliga a més, a anar una mica més enllà. La literatura infantil i juvenil creix a bon ritme, cada vegada són més les editorials que decideixen crear el seu segell infantil, apostar per una il·lustració de qualitat que no es limiti a complementar el text sinó que, apoderant-se i sabent-se atractiva, es faci necessària, obligatòria, per a la pròpia narració. En el mercat editorial, fins als darrers quatre o cinc anys, hem patit un buit evident i palpable en el camp del còmic infantil. Els infants i joves d´avui reclamen un producte més arriscat, espontani, menys dogmàtic i conservador, que els interpel·li d´una manera més directa, parlant-los en un codi similar al seu, amb referents reconeixibles, i és aquest, sota el meu parer, el motiu principal que explica l´èxit de publicacions com les que ha fet Mamut Còmics conjuntament amb Bang editorial -amb seu a Barcelona- «històries d´autors d´avui pensades per a nens d´aquesta generació». Còmics que s´adrecen a nens i nenes de tres a nou anys, que desperten la imaginació dels més menuts, plens d´humor i ironia i que, a més, resulten una eina d´allò més eficaç i pràctica, fidelitzant-los mentre, discretament, se´ls dóna un cop de mà amb l´agilitat, la creativitat, i la confiança amb la lectura.

Bang edicions va obrir una veda al nostre país, això és innegable i cal agrair-ho, però des de llavors no han deixat de publicar-se projectes interessants. Un dels darrers, sota el segell de l´Editorial Joventut, -que darrerament no ha deixat de treure al mercat projectes d´un perfil similar, molt interessants, com ara Narval, unicorn marí de Ben Clanton o Björn, 6 històries d´un ós de Delphine Perret- ha estat El carter de l´espai, de Guillaume Perrault.

Autor: Guillaume Perreault | Traductora: Susana Tornero | Editorial: Joventut. 144 pàgines - primers lectors. Barcelona, 2018

Aquest còmic, que va ser guardonat amb el premi Pépite France Télévisions, 2016 i finalista del premi Bédélys jeunesse, 2017, ens presenta en Bob, un d´aquells protagonistes entranyables i difícils d´oblidar, apassionat de la seva feina, còmoda, fàcil i sense embolics. Per a ell, el correu és sagrat! A bord de la seva nau espacial, reparteix cartes i paquets a un munt de gent arreu de la galàxia. Almenys, a la part de la galàxia que ell coneix. Però aquest matí, a l´oficina de correus, en passa alguna... Un nou itinerari trenca els esquemes del nostre carter. A en Bob li costa gestionar tantes sorpreses i entrebancs, se sent insegur fora de la seva rutina habitual, però aprendrà, a poc a poc, que hi ha vegades que cal donar a la vida l´oportunitat de sorprendre´ns, de mostrar-nos camins alternatius que, qui sap, poden portar-nos a fer grans descobriments que ens canviaran, de ben segur, per sempre més.

Ple d´una senzillesa enlluernadora, de tons suaus i línies netes, clares, plenes d´humor. Recomanat per a primers lectors, a partir de 8 anys. Disponible, com tots els que anomenem, en català i castellà.

Torna en Massagran, el gran clàssic de la literatura juvenil catalana, en una edició restaurada de les seves aventures extraordinàries, escrites el 1910 per Josep M. Folch i Torres com una sàtira de les novel·les d´aventures, que han perdurat fins avui sense perdre gràcia i originalitat. En Massagran és l´antiheroi català per excel·lència, políticament poc correcte però ple de bones intencions. Un tros de pa!

Perquè la imaginació, la fantasia, la diversió... és això que succeeix mentre tu estàs esperant que arribi... aquest conte. Una contraposició colorista de l´apatia i l´avorriment dels més petits.