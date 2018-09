Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Girona reviurà els setges napoleònics

Girona retrocedirà durant dos dies al seu passat històric, més concretament al setge que les tropes napoleòniques van sotmetre la ciutat de Girona. La festa dels setges és una bona ocasió per conèixer amb detall com eren els enfrontaments d´aquella època, les armes que utilitzaven i especialment també les vestimentes de les diferents formacions militars. Durant aquest cap de setmana el Barri Vell i el parc de les ribes del Ter seran l´epicentre d´aquesta festa. La gent podrà visitar el campament instal·lat a les ribes del Ter, on es faran algunes recreacions i batalles entre les tropes defensores i les de Napoleó. Durant el cap de setmana també es faran desfilades per mostrar al públic com eren les formacions d´aquella època i com s´afrontaven els combats.



17a. Marxa del Xuixo · Girona

Ribes del Ter · Diumenge 16

La dissetena edició de la marxa del xuixo sortirà a les 10 del matí des del parc de les ribes del Ter de Girona. El recorregut tindrà una dificultat baixa, entre 5 i 10 quilòmetres, aproximadament, i servirà, a banda del seu caràcter solidari, perquè els participants puguin descobrir alguns dels entorns naturals i del paisatge dels voltants de Girona.



Verema en família · Calonge-Sant Antoni

Cellers del poble · Dies 14, 15 i 16 de setembre

Calonge-Sant Antoni torna a celebrar la Festa de la Verema, pensada per disfrutar en companyia de tota la família. Per aquest motiu s´han programat diverses activitats per a grans i petits. A banda de visites a cellers i espectacles infantils també es podrà trepitjar el raïm i fins i tot fer el primer tastet de la temporada.



Fira del Formatge · Lladó

Pels carrers del poble · Diumenge 16

Lladó serà un any més la capital del formatge. Durant tot el diumenge el municipi acollirà la tradicional fira, que aquest any arriba a la 23a edició i ho farà reunint la presència de més d´una vintena de productors. A banda, el públic que visiti la mostra podrà fer degustacions gastronòmiques i per a la mainada hi haura també activitats i espectacle d´animació.



Festa de la Sal · L'Escala

Zona de la platja · Dies 14, 15 i 16 de setembre

Des del divendres 14 i durant tot el cap de setmana la zona de la platja de l´Escala acollirà la Festa de la Sal. El públic podrà gaudir de diverses iniciatives com espectacles musicals al carrer, tallers, demostració d´oficis mariners, el ball del Drac, l´arribada de barques amb veles il·luminades i es podrà visitar l´edifici de l´Alfolí de la Sal.



Fira de la Poma de Relleno · Vilabertran

Plaça dels Hortolans i entorn · Diumenge 16

Vilabertran acollira una nova edició de la Fira de la Poma de Relleno i l´Hora. A partir de les 10 del matí les activitats es portaran a terme a la plaça dels Hortolans i el seu entorn i els visitants podran trobar parades de venda i degustació de les peculiars pomes de relleno, verdures provinents de les hortes de Vilabertran i altres productes al mercat d´artesania.



Modelisme i joguines · Quart

Pavelló municipal de Quart · Dissabte 15 i Diumenge 16

Els aficionats al modelisme tenen aquest cap de setmana una cita que no es poden perdre el pavelló municipal d´espots de Quart. Es tracta d´una nova edició de la trobada de modelisme que reunirà diversos col·leccionistes de joguines i també de maquetes, motocicletes i vaixells i com no també de l´Scalextric.



Nou disc de Clara Bonfill · Girona

Casa de Cultura · Divendres 14

A les 8 del vespre a l´Auditori Josep Viader tindrà lloc el concert «L´altra cara de l´havanera» amb Clara Bonfill. La cantautora presentarà el seu tercer disc amb un total de deu cançons, totes elles originals que tenen com a estil propi la cançó de taverna i les versions de diferents havaneres. La direcció musical ha anat a càrrec de Marc Mas.



Una nova nit de poetes · Girona

Pati de les Magnòlies · Divendres 14

A les 9 de la nit al pati de les Magnòlies de la Generalitat de Catalunya tindrà lloc una nova edició de la Nit de Poetes amb la intervenció dels guanyadors dels jocs florals escolars de l´Ajuntament de Girona. També es recitarà una selecció de poemes feta per Lluís Lucero i la participació de diferents poetes amb Martí Boada Juncà i Albert García Elena.