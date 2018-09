Fires, festes i propostes per gaudir del diumenge a les comarques gironines

Festa dels Setges Napoleònics a Girona

A les 10 del matí obertura del campament napoleònic al parc de les ribes del Ter. A les 12 del migdia recreació d´una batalla napoleònica al parc de les ribes del Ter. A 2/4 de 2 del migdia cloenda del festival Reviu els Setges Napoleònics de Girona.

Festa de la Sal a l'Escala

Al llarg del dia festa de la sal a la platja amb diverses activitats com visita guiada a l´Alfolí de la Sal i excursions a la vela llatina amb el vaixell Rafael.

La Fira de la poma de relleno i l´horta a Vilabertran

A partir de les 10 del matí a la plaça dels Hortolans i el seu entorn s´inaugura la fira de la poma de relleno i l´hora amb venda i degustacions de poma, parada de verdures de les hortes de Vilabertran, mercat d´artesania, passejades amb carreta per l´entorn del poble i demostració d´oficis artesans, entre d´altres.

La fira del formatge reunirà més artesans a Lladó

Lladó celebra avui la seva tradicional fira del formatge que arriba a la 23a edició. Durant tot el dia se celebraran diverses activitats amb la presència de més d´una vintena d´artesans. A més, a 2/4 de 6 de la tarda hi haurà l´espectacle infantil de Jordi Tonietti i una hora més tard música amb Fun Covers.

Festa major de Riudarenes

Riudarenes està aquests dies de festa major. Avui es portaran a terme diferents activitats com ara la cursa infantil a primera hora del matí, seguit del tradicional ofici solemne, i de la ballada de sardanes i vermut amb la Principal de la Bisbal. A la tarda (17 h) es farà l´activitat d´animació infantil. A partir de dos quarts de set, la Principal de La Bisbal serà l´encarregada de fer el concert i el ball al poliesportiu, on es nomenaran la pubilla i l'hereu. La festa s'acabarà a la nit a l'esplanada de la Camparra amb un concert de la Banda de Juan Peinado.

Marxa del Xuixo a Girona

A les 10 del matí des del parc de les ribes del Ter 17a Marxa Popular del Xuixo. Un passeig pels paratges més naturals de la ciutat de Girona. Un recorregut de dificultat baixa (entre 5 i 10 km), apte per a tota la família. Una visita comentada per descobrir la història de la ciutat, la seva vegetació i fauna. Activitat benèfica per recaptar fons per als malalts de càncer i familiars.El donatiu de 5 € inclou un entrepà i una beguda a mig camí i un xuixo al final de la marxa. Recorregut: de les Ribes del Ter fins al Pla dels Socs de Salt, i tornar.

Festival Jacophonic a Portbou

A les 12 del migdia al Memoral Walter Benjamín actuació del baixista i compositor Jordi Gaspar i tot seguit concert amb Neu(r)on.

Festa de Santa Reparada a Begur

El dia començarà amb una trobada de puntaires, l'ofici solemne i la baixada de carretons. Al migdia se celebrarà un dinar popular a la Plaça dels Indians. A la tarda (18 h) hi haurà una exhibició de goassos d'atura i una xocolatada a la plaça de l'Església. La festa s'acabarà amb una Country Line Dance a partir de les 20 h.

Festa de la verema i família a Calonge-Sant Antoni

A les 9 del matí jornada de veimar al Mas Ponsjoan amb esmorzar, taller d´empeltada, briefing de veimar, dinar i altres activitats. A les 5 de la tarda passeig de nòrdic walking entre vinyes amb Patrícia Isern des de l´oficina de turisme.

Marxa solidària a Arbúcies

A partir de les 7 del matí a la plaça Catalunya de Joanet tercera marxa solidària en benefici de l´Oncolliga. Hi haurà tres recorreguts: de 5,10 i 15 quilòmetres. A l'arribada, esmorzar per a tots els participants que hagin pres part a la marxa de caracter solidari.