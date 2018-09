Girs inesperats

El cineasta Asghar Farhadi s'ha convertit en una de les veus més personals del cinema iranià però, com tants altres col·legues, els problemes per treballar amb normalitat al seu país l'han portat a traslladar els seus projectes a d'altres indústries. Gràcies en gran mesura a la predisposició de Penélope Cruz i Javier Bardem a treballar amb ell, l'autor de títols com El pasado o El viajante ha rodat la seva nova obra amb producció espanyola, i aquesta ja ha començat a generar controvèrsia: la crítica s'ha dividit entre els que la troben una genialitat i la consolidació d'una personalitat fílmica molt particular, i els que la veuen com una domesticació del seu estil per la necessitat d'adaptar la història a un públic més ampli. Sigui com sigui, Todos lo saben arriba a la cartellera amb l'objectiu de convertir-se en una de les grans apostes del cinema espanyol per a la nova temporada i amb la certesa que, i aquí sí que hi ha unanimitat, Penélope Cruz hi fa una de les millors interpretacions de la seva ja llarga carrera.

Todos lo saben comença quan Silvia, una espanyola resident a Buenos Aires, inicia un viatja cap al seu poble d'origen, als afores de Madrid, per poder assistir al casament de la seva germana. Però durant el viatge es produeix un dramàtic imprevist que reobrirà debats ajornats i la farà entrar en crisi amb tot el que coneix. Farhadi, molt amant de la radiografia de les aparences, s'endinsa aquí en els dimonis interiors d'una dona que havia convertit l'allunyament de casa en un antídot per als debats ajornats amb la seva família, però que acaba havent d'afrontar per la dificultat d'acceptar que la vida, a vegades, pot ser molt i molt fràgil. La interpretació de Cruz i Bardem és un dels principals al·licients del film, però no l'únic: Farhadi és únic explicant històries aparentment convencionals amb una mirada que desarma per inesperada, i que sempre situa l'espectador davant realitats molt incòmodes. Al costat de la parella protagonista, que s'ha bolcat en la producció de la pel·lícula arreu del món, destaca un magnífic planter de secundaris que inclou ni més ni menys Ricardo Darín, Eduard Fernández, Inma Cuesta, Bárbara Lennie, Elvira Mínguez i Ramón Barea.