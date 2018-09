L'enemic invisible

La saga Depredador manté intacta la seva condició de culte malgrat que la seva seqüela oficial no està ben considerada (malgrat ser un dels millors films d´acció dels 90) ni el seu reboot apadrinat per Robert Rodríguez va acabar de funcionar. Ara és el gran Shane Black qui n´agafa les regnes per fer una mena de refundació que, al mateix temps, és un impagable homenatge a l´original.

Black, guionista d´Arma letal i El último Boy Scout, i també director de Kiss Kiss, Bang Bang i Iron Man 3, té un estil molt característic que combina la pirotècnia del millor cinema d´acció dels 80 amb un humor molt punyent que arriba a desarmar de tan inesperat. Aquesta és la recepta que aplica a Predator, cinta que serveix com a nou reboot però que sobretot vol apel·lar a un estil de pel·lícula contundent i entremaliada que cada cop és menys habitual de trobar per la maleïda correcció política. En aquesta ocasió, un nen desencadena involuntàriament el retorn del depredadors alienígenes a la Terra, i resulta que s´han nodrit de l´ADN d´altres espècies extraterrestres per fer-se més forts i indetectables. Un grup de soldats i una jove professora de ciències seran els nostres darrers bastions per aturar una invasió en tota regla.

Black, que hi alterna clares referències a l´original amb algunes novetats realment prometedores, juga a The Predator a recuperar la violència hiperbòlica dels seus primers treballs, esquitxant el metratge de bromes fins i tot grolleres que eleven el film fins a extrems inesperats. El repartiment, magnífic, està encapçalat per Olivia Munn, Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Sterling K. Brown, Jacob Tremblay, Jake Busey, Edward James Olmos, Yvonne Strahovski, Thomas Jane i Keegan-Michael Key.