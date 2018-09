La fi de l'era dactilar

Apple va presentar el dimecres els seus nous iPhone i, un cop més, ha tornat a marcar el camí que seguiran els telèfons intel·ligents al llarg dels propers anys. En aquesta ocasió Apple ha passat al següent nivell liquidant els sensors d'empremta dactilar.

Apple i els seus dispositius poden agradar més o menys, es pot atacar l'elevat preu dels seus productes i fins i tot es pot criticar la seva -eficient- estratègia de màrqueting. Però el que no es pot negar és que es tracta de la companyia que marca el pas al sector de la telefonia mòbil.

L'any passat la marca de la poma mossegada va presentar un telèfon diferent a tots, amb un disseny d'osca - notch en anglès- a la pantalla que no va deixar ningú indiferent. Un any després hi ha al mercat més de 50 models que han copiat directament aquest disseny, i gairebé totes les marques importants -excepte Samsung- tenen almenys un model amb aquesta característica.

Dimecres Apple va presentar la nova família de l'iPhone, la més avançada tecnològicament de la seva història. I també la més cara. Però sobretot la primera que certifica el final d'una era, la del sensor d'empremta dactilar.

La tecnologia de reconeixement facial Face ID, presentada el 2017 amb l'iPhone X, va establir un nou precedent -i van ...- en el sector, deixant ja obsoleta una tecnologia -dactilar- que a dia d'avui encara no inclouen molts mòbils del mercat. Els nous iPhone Xs, Xs Max i XR es converteixen així no només en una evolució del ja desaparegut iPhone X, sinó també en una nova tendència en el sector.

Més potents -molt més-, amb millors -i més grans- pantalles, més velocitat, una autonomia de la bateria millorada, millor so, més segurs, amb més qualitat d'imatge, micròfons capaços de gravar vídeo amb so estèreo... Tot és millor en aquests nous iPhone. Però també el preu és més gran.

La ingent quantitat de diners invertits en R+D per crear un dispositiu d'aquestes característiques justifica en part el seu elevat preu. Però la pregunta no és si costa molt. La pregunta és: val el que costa? L'iPhone X de 2017 va ser àmpliament criticat pel seu preu, i després de gairebé un any d'ús el veredicte és que surt realment barat. No seria agosarat dir que els nous iPhone Xs, Xs Max i Xr també ho seran?