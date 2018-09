Viure com es llegeix

El punt de partida d'aquesta comèdia, un de les sorpreses de l'estiu a la taquilla nord-americana. Les quatre veteranes membres d'un club de lectura llegeixen 50 sombres d'en Grey i els canvia la vida: davant tant erotisme, davant les revelacions d'Anastasia Steele, s'adonen que han permès que les seves vides siguin molt avorrides, i es disposen a recuperar el temps perdut en termes romàntics i sexuals. I, per descomptat, el seu entorn al·lucina.

El director debutant Bill Holderman se serveix d'aquestes premisses per elaborar una divertida (tot i que molt, molt lleugera) comèdia d'embolics que, i aquí l'encerta, reivindica que les ganes d'experimentar i donar tombs a la pròpia existència no és una qüestió d'edat, sinó de ganes. Un dels plats forts del film és el seu enlluernador repartiment. Al costat de quatre grans dames de la interpretació com Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen i Mary Steenburgen trobem secundaris tan notables com Andy García, Craig T. Nelson, Alicia Silverstone, Don Johnson, Richard Dreyfuss, Ed Begley Jr., Wallace Shawn, Katie Aselton i Mircea Monroe.