Ed Sheeran actuarà a Barcelona i Madrid el juny de l'any vinent dins la gira «Divide»

El músic britànic Ed Sheeran actuarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc de Barcelona el 7 de juny i al Wanda Metropolitano de Madrid el dia 11 del mateix mes, segons va informar ahir la promotora musical Live Nation. Després de la ja anunciada gira d'estadis per Sud-àfrica al març, Sheeran ha donat a conèixer noves data a Europa durant els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2019. El popular artista va guanyar recentment un Premi Grammy i ha venut milions d'exemplars dels seus tres discos editats: + (2011), x (2014), ÷ (2017). Actualment, es troba en el tram nord-americà de la seva gira mundial d'estadis Divide i aquest estiu ha actuat al Regne Unit davant de més d'1,1 milions de persones, incloent-hi quatre nits al Wembley Stadium de Londres. Amb més de 15,5 milions de discos venuts fins avui , ÷ ( Divide) ha generat els èxits Shape of You (el tercer senzill més venut de tots els temps al Regne Unit i el tema més reproduït en la història de Spotify), Castle on the Hill, Galway Girl, Perfect (número u al Nadal del 2017 al Regne Unit) i Happier.