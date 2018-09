«Invitació raonada» a la literatura

Alpha Decay recopila les xerrades radiofòniques de E.M. Forster a la BBC, en una fascinant expedició al món literari, els llibres i les vides dels seus autors pel celebrat novel·lista, un dels grans escriptors del segle XX.

matías crowder

Algunos libros sembla un títol en què es parlarà, si de cas, de llibres a l'atzar. No obstant això, es tracta d'un llibre que recopila comentaris encertadíssims sobre grans obres de la literatura, les circumstàncies en què van ser escrites i les anades i vingudes, carregats de penes, alegries i patiments, dels seus autors. Com si això fos poc, qui ens parla d'aquestes lectures en aquesta fabulosa recopilació no és un simple aficionat, sinó que es tracta ni més ni menys que d'E. M. Forster, un dels grans escriptors britànics del segle XX, qui va arribar a ser nominat en tretze ocasions al Nobel de Literatura.

La seva veu ens arriba a través d'una sèrie de xerrades seleccionades que l'escriptor va realitzar durant dècades a la BBC, recuperades i publicades per l'editorial Alpha Decay. Forster desitja fer divulgació dels llibres i la literatura, sense camarilles, sense crítiques sensates, sinó bolcat a la idea de compartir el que s'estima, i no empès per la simple comercialització de l'actual oferta i la demanda cultural.

Aquesta característica és essencial en aquest volum. La major part del contingut del llibre va ser escrit en el segon terç del segle XX i en aquells dies el negoci de l'entreteniment més o menys cultural no estava ni de lluny tan desenvolupat com en el present, fet que contribueix que la divulgació, en les mans de Forster, operi d'una manera molt diferent de com es coneix en el present. Forster s'enfronta als llibres sense filtres evidents amb el propòsit d'extreure el que el llibre té d'original o de plaent, i amb l'objectiu de fer-lo arribar als seus oients.

Per això Gonzalo Torné, l'encarregat de seleccionar un total de deu de xerrades i traduir-les, utilitza el terme «invitació raonada» pel que fa al propòsit de Forster, una invitació a la lectura, a comprendre els seus autors, a aconseguir de sentir, tan sols de lluny, el batec del cor de la literatura.

Per les dates en què va començar Forster a la BBC, aquest ja havia complert la cinquantena i tenia darrere seu una genial carrera com a novel·lista. Les seves xerrades es convertirien, amb la Segona Guerra Mundial al mig, en un far dels ideals democràtics, enaltint el valor de l'art com a arma contra la tirania, combatent la censura i les minories. La major part de les seves xerrades eren transmeses a través de l'India Service, la programació de la BBC a l'Índia. Per això Forster es preocupava pels llibres que li poguessin interessar a un ampli públic, respectant credos i religions i les múltiples diferències culturals.

En un dels capítols inicials, titulat ¿Son útiles los libros?, Forster parla de la missió de la ficció al món. Prenent com a exemple el Macbeth de Sakespeare, diu que és un llibre que no ens informa de fets contrastats, sinó que el que es proposa el seu autor és inventar i crear unes històries que no existien, que surten per primera vegada de la ment de l'escriptor. Aquest «aixecar del no-res una regió imaginària» és el que fa dels llibres únics i imperibles.

Els llibres ajuden les persones d'una manera subtil, assegura. No només ens desperten, sinó que ens ajuden a construir la nostra vida, a dipositar en el nostre interior la força necessària per avançar. Forster, segons explica en el capítol Hablar por uno mismo, té una visió de com serà el futur. Imagina un món on tot és encara més mecànic que en la seva època. «Serà l'oci el que donarà sentit a la vida», assegura, per això hem d'escollir amb molta cura com volem passar el nostre temps lliure, intentar despertar les consciències a les meravelles de l'univers. Què millor per a això que la lectura d'un bon llibre?