Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

La disputa dels pirates i corsaris a les Medes



Les Medes han estat, des del segle XVI, refugi de pirates i corsaris, ja que des d´allà preparaven els atacs cap a terra ferma. Per fer memòria d´aquells temps, els estartidencs i visitants gaudeixen d´una festa plena d´espectacles i activitats per a petits i grans. La fira se celebra el tercer cap de setmana de setembre i els carrers del centre s´omplen de paradetes amb productes artesans i tradicionals. Hi ha animacions dirigides als més menuts, cercaviles pels carrers del municipi, actuacions de pirates, desembarcament de corsaris, tallers infantils i visites guiades a exposicions, entre d´altres. Durant tres dies, entre divendres i diumenge, la fira proposa traslladar-se a l´època dels pirates. Del desambarcament fins a la fugida dels pirates, tallers, exposicions i espectacles de carrer faran que sigui un cap de setmana per recordar.



Tres dies de gresca · Santa Coloma de Farners

Diversos espais · De divendres 21 a dilluns 24

Santa Coloma de Farners celebra al llarg d´aquest cap de setmana la seva festa major. Un esdeveniment que comptarà com és habitual amb una programació d´activitats per a tots els públics, incloent la música de grups com La Pegatina, La Orquestra Maribel (imatge) o Raggatunning.



Formatges d´arreu d´Europa · Ripoll

Plaça de la Lira · Dissabte 22 i diumenge 23

Dissabte i diumenge, Ripoll acollirà la quarta edició de la Fira Europea del Formatge. La fira reunirà productors de formatge i punts de venda de productes afins, com ara vins i cerveses. Durant tot els cap de setmana, al mateix espai de la fira, es podran comprar tiquets degustació, amb un cost de 5 euros.



El grito mexicà del Ripollès · Sant Joan de les Abadesses

Centre del poble · Dissabte 22

Sant Joan de les Abadesses celebra dissabte la Festa del Grito, una diada per commemorar la independència de Mèxic. La cita s´ha consolidat com una de les grans festes pàtries mexicanes a Catalunya, en part perquè se celebra a la població natal de Jaume Nunó i Roca, compositor de l´himne nacional mexicà.



Els balls de les gitanes · Begur

Plaça Forgàs · Dissabte 22 i diumenge 23

Un total de 460 balladors de 32 colles de balls de gitanes de 15 viles vallesanes actuaran aquest cap de setmana a Begur per convertir-la en la ciutat gitanera 2018 de Catalunya. El nomenament de la ciutat gitanera, que es va estrenar l´any passat a Perpinyà, és una iniciativa de l´Agrupació de Colles de Balls de Gitanes del Vallès.



La semifinal de l´Intro · Salt

Sala La Mirona · Dissabte 22

Näos (a la imatge), Mimetic Theory, President Xai i Festucs són els quatre grups que es disputaran, aquest diumenge a la nit, el pas a la final del concurs Intro, amb la possibilitat d´actuar per les fires de Girona. Serà una vetallada intensa en la qual els dos primers (Näos i Mimetic Theory) hi posaran les guitarres, mentre President Xai i Festucs oferiran el seu ventall més mestís.



Paula Grande a l´Auditori · Girona

Sala de Cambra de l´Auditori · Dissabte 22

La cantant Paula Grande arriba aquest dissabte per primer cop a l´escenari de l´Auditori de Girona per presentar el seu segon treball, Sóc, un disc format per 11 cançons compartides, escrites en forma de raps i de melodies, en català i en castellà. Un disc que sona a jazz estimant-se amb el hip hop i el pop.



El Yeah! estrena local · Girona

Yeah Indie Rock Club · Divendres 21

Els gironins Carmen 113 seran aquesta nit els encarregats d´encetar la nova temporada de la sala indispensable per a tots els amants de la música independent a la ciutat de Girona. El Yeah estrena nova ubicació, a l´antiga Via de Pedret, prometent seguir apostant per la música en directe i les millors sessions alternatives.



Chicuelo & Mezquida · Banyoles

Auditori de l´Ateneu · Dissabte 22

Juan Gómez, Chicuelo, un dels compositors i guitarristes més sòlids i influents del flamenc actual, brillant com a solista o com a soci de Poveda i Duquende. Marco Mezquida, l´artista resident: un músic total, rotund, creador d'un pianisme únic, que s´enriqueix en la diversitat. Els dos mostren a Banyoles la seva connexió.