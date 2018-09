Retrat a fons

El clan Kennedy sempre ha donat per molt en termes de ficció, i tant en cinema com a televisió s´ha acabat convertint gairebé en un gènere en si mateix: de fet, si agafes totes les adaptacions de la seva vida i les poses en ordre cronològic, et surt un retrat apassionant de l´Amèrica del segle XX. Però encara ara faltava una mirada rigorosa cap a una de les figures més controvertides de la família, Ted Kennedy, també polític, també carismàtic, però amb una dimensió moral més que qüestionable que va culminar en un terrible accident que s´ha instal·lat en la memòria col·lectiva. És a dir, que tots els matisos de la seva personalitat s´han reduït a aquell instant i a aquell lloc, i això és el que pretén explicar el cineasta John Curran a El escándalo Ted Kennedy: partint de l´accident de cotxe en què va morir la seva secretària, el film fa un repàs a les dualitats del personatge per provar de fer-nos entendre perquè el seu cotxe va acabar en aquell llac el 1969. No és, aquesta cinta, un melodrama biogràfic convencional, perquè dóna molt pes al diàleg, a les interaccions dels personatges en espais tancats i fins i tot opressius, i també donant veu a dones i homes que van ser cabdals per definir el personatge principal.

A diferència d´altres mirades al clan, a El escándalo Ted Kennedy no hi ha un instint de preservació d´una determinada idea d´Amèrica, sinó que el protagonista és un pretext per mostrar el que té de disfuncional i erràtica. I justament si funciona és perquè Curran entén molt bé que parlar de Kennedy també és fer-ho del nostre present, condicionat per un altre polític de moral reprovable. El film regala una de les millors interpretacions de la carrera de Jason Clarke, actor que ens ha acostumat a transformacions físiques absolutament enlluernadores, i compta amb grans secundaris com Kate Mara, Ed Helms (impagable veure´l en un paper dramàtic després d´haver-se convertit en un dels reis actuals de la comèdia), Jim Gaffigan, Olivia Thirlby, Clancy Brown, Taylor Nichols, John Fiore, Andria Blackman i Bruce Dern, tota una llegenda viva del cinema nord-americà d´ahir i avui.