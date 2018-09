Més és més

No hi ha res que faci més por, a un lector incipient, que el gruix d'un llibre. Creiem erròniament que un llibre gruixut és, per força, un llibre avorrit, i sense adonar-nos-en ho transmetem als petits de casa. Un llibre gruixut pot ser un plaer sostingut, una oportunitat per al descobriment.

Allunyeu-vos prudencialment de les pors i les inseguretats, obvieu tot el que no sigui important i permeteu-vos gaudir del viatge, amb llibertat. Avui compartim una proposta excepcional, una de les millors del darrer any. Inicialment es tracta d'un títol juvenil però, si en feu una lectura conjunta, no us en penedireu. És, de fet, Premi Llibreter infantil i juvenil d´altres literatures del 2018. La mona de l'assassí, de Jakob Wegelius -escriptor i il·lustrador d'origen suec, guardonat, entre d´altres, amb el premi Consell Nòrdic 2015 i amb un parell d´August per La llegenda de Sally Jones, còmic previ, I la mateixa La mona de l'assassí, 2008 i 2014, respectivament-, molt ben editat per Viena Edicions, forma part de la seva col·lecció El jardí secret, amb traducció d'Elena Martí. Una novel·la d'aventures, viatges, amistat i misteri, amb una perspectiva original, que defuig la zona de confort del juvenil i no infantilitza el lector, sinó que s'hi dirigeix amb un codi adequat, seductor. Homenatge a l'Stevenson més clàssic, compta amb una protagonista carismàtica i singular, un simi. La Sally Jones. La Sally és un goril·la congolès que viu entre els humans, amb normalitat. No pot comunicar-se oralment però ho fa, amb molta habilitat, per escrit, i s'acompanya de personatges entranyables que li presten la veu per poder narrar-nos aquesta història i no perdre'ns-en ni un detall. La novel·la comença amb un assassinat -del qual no es troba el cos de la víctima- i una acusació arbitrària. La Sally investigarà i viatjarà arreu del món per treure'n l'entrellat i alliberar el seu millor amic, el capità Koskela, injustament empresonat. Els conflictes es multipliquen al llarg de l'obra i la converteixen en una concatenació d'estratègies i aventures, àgils, molt ben tramades, que us deixaran totalment enganxats a les seves, aproximadament, 600 pàgines. Res hi és sobrer, la documentació espacial és exhaustiva, cada un dels personatges té un volum concret, una entitat pròpia, i se'n fa un ús brillant mostrant-nos el millor i el pitjor de l'ésser humà. A més, l'autor també signa les il·lustracions que trobareu a l'interior. Tot plegat fa, d'aquesta, una obra imprescindible. Disponible en català i castellà. Doneu-vos i doneu-los el plaer.

Autor i il·lustrador: Jakob Wegelius - Traducció: Elena Martí - Editorial: Viena - Pàgines: 636 - Juvenil, a partir de 10 anys - Català/Castellà

Aprofitant el 70 aniversari de la carismàtica protagonista, l´editorial Blackie Books ha reeditat un recull de totes les seves històries. Independent, irreverent, valenta i trapella, dorm amb els peus sobre el coixí i no respon davant ningú. La fascinant Pippi Langstrump, líder de les nenes que no volen ser princeses, és un model ideal per iniciar els nens i les nenes en el feminisme. Només disponible en castellà.

La clàssica pel·lícula del cinema dels anys vuitanta convertida en un àlbum il·lustrat per a tota la família. En Marty McFly ha viatjat a 1955 a bord del mític DeLorean i ara s'ha d'empescar la manera de tornar al seu temps, el 1985. Però no només ha de tornar, sinó que ha de fer, abans, que els que seran els seus pares s'enamorin perquè ell pugui existir en el futur. Ho aconseguirà?