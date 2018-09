Noken, l'aplicació per als «millennials» que vol acabar amb els viatges organitzats

Reimaginar el concepte de viatge organitzat és el que s´ha proposat l´start-up Noken per tal d´arribar al públic més jove. La generació millennial, la qual detesta els tours totalment organitzats, és cada vegada més global, i gasta 200.000 milions d'euros a l'any a viatjar a l'estranger per vacances, un número que només va a l'alça. No obstant això, les empreses de viatges organitzats tradicionals no són capaces de capturar aquest creixement i és per això que a Noken han volgut diferenciar-se.

«El viatger modern no vol sentir-se com un turista, en un autobús amb un grup de gent que no coneix i seguint el típic guia amb un paraigües groc», explica el barceloní i creador de Noken, Marc Escapa. Per això, la majoria de viatgers acaba seguint un tediós i llarg procés de planificació, demanant recomanacions a amics i llegint blocs, per aconseguir organitzar un viatge autèntic i amb un toc local.

Davant d´això, a Noken es van preguntar com seria un viatge organitzat si es creés avui, aprofitant la tecnologia, fet per i per al viatger modern. El resultat és un híbrid entre els viatges organitzats i els viatges planificats per compte propi. «Hem volgut aprofitar el millor de l'operador turístic, però adaptar-lo als nous temps a través de la tecnologia. El nostre producte es compra en 5 minuts de forma on-line, i engloba tot el viatge, però permet al consumidor auto-guiar-se amb una app, cosa que dona molta més llibertat que el viatge organitzat tradicional», explica Escapa.

En poc més d'un any i amb només una destinació fins a la data, Islàndia, Noken ha aconseguit una satisfacció dels clients molt elevada, la qual cosa ha portat al fet que el 20% dels consumidors aconsegueixin que un altre viatger reservi un viatge Noken en menys de dos mesos d'haver viatjat. L´empresa ha doblat l'equip de 5 a 10 persones, i planeja ara obrir 10 destinacions, entre les quals hi haurà Espanya i Austràlia, en els propers mesos per accelerar el creixement.

Noken és una start-up fundada per un espanyol i amb seu a Nova York que crea paquets de viatges autoguiats. El seu producte està dirigit a un públic millennial que té la idea de descobrir països per primera vegada. El seu fundador, Marc Escapa, va néixer a Barcelona però resideix als Estats Units des de fa 3 anys. Es va formar a Barcelona i té un MBA a Harvard. Escapa va crear Noken el 2017 i amb només un any han aconseguit un notable creixement i distingir-se en el sector.

Noken ha aconseguit mig milió d'euros en la seva ronda Seed, que inclou fons d'inversió de primera línia, que van donar suport des de l'inici a grans start-ups com Box, Jet, i Linkedin. També compta amb inversors directius d'Airbnb i Booking. Segons afirma Escapa, «estem molt contents amb l'èxit de la nostra ronda d'inversió, ja que és complicat aconseguir inversió de fons de capital de risc institucionals americans per a una empresa de viatges tan jove».