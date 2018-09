Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Una nova edició del Festiguau

La recuperació de la desfilada d´adopcions és la gran novetat del programa d´actes de FestiGuau de Santa Cristina d´Aro, que se celebra aquest diumenge a l´esplanada del costat de l´Espai Ridaura. La festa, que organitza l´àrea de Promoció Econòmica de l´Ajuntament per desè any, està dedicada als gossos, els quals en són els protagonistes. A més, s´ha programat una demostració de gossos, des d´assistència a les persones fins a detecció d´estupefaents, com també el tradicional concurs popular de gossos on es premiarà de forma divertida: al més pelut, al més vergonyós, al més juganer, al més obedient, al més despistat, al més ben plantat, al millor pentinat i al que té el nom més original. FestiGuau, que començarà a 2/4 d´11 del matí i acabarà a les 2 del migdia, comptarà amb una vintena de parades, punts informatius i un concurs de gossos, que se celebrarà partir de la 1 del migdia.



La cuina marinera · Palamós

Espai del Peix · Divendres 28 i dissabte 29

Els divendres i dissabtes hi ha Showcooking de cuina marinera amb peix de la confraria de pescadors de Palamós i degustació de plats, a l'Espai del Peix. El showcooking és una activitat de demostració i degustació en directe de cuina marinera tradicional, la dels nostres pescadors, elaborada amb peix de la llotja de Palamós.



La fira del follet · Avinyonet de Puigventós

Casc Antic · Dissabte 29 i diumenge 30

El Casc Antic del municipi empordanès es transformarà aquest cap de setmana en un espai màgic habitat per ninfes i follets amb la fira intantil del follet. L´esdeveniment inclou molts espectacles per a la mainada, així com zona de gastronomia, tallers, exhibicions, mercat, balls i un munt d´activitats.



Passeig per la Ciutadella · Roses

Ciutadella de Roses · Divendres 28, dissabte 29 i diumenge 30 de setembre

Roses proposa cada dia el «passeig d´història» pel recinte de la Ciutadella. Una proposta que recorre més de 12 hectàrees de recinte amb més de 25 segles de vestigis. Transporteu-vos fins a l´època on grecs i romans es van establir en tan privilegiat indret. Oberta de 10 h a 20 h de dilluns a diumenge.



Tandarica Circus · Banyoles

Plaça Rodes (Banyoles) · Diumenge 30 de setembre

Tandarica Circus és l´espectacle bandera de Cia. Passabarret. Tot i que es va estrenar en format itinerant, ha tingut mil vides i es renova constantment, amb números que any rere any renoven i milloren el seu contingut. Cia. Passabarret realitza anualment una mitjana de 100 actuacions amb les diferents propostes.



Xavier Calvet al Yeah! · Girona

Yeah Indie Rock Club · Divendres 28

Xavier Calvet, vocalista i guitarra dels Bullitt, es presenta aquest divendres en solitari a la sala Yeah! de Girona per presentar el seu darrer àlbum Firebird (2017). Es tracta d´un disc que revisita els paisatges més típics de l´Americana, amb tocs de The Jayhawks o Wilco. Tot seguit, la festa seguirà amb la sessió de LeeBeats.



«Mil anys d´absència» · Sant Joan de les Abadesses

Monestir · Dissabte 29

Enguany se celebra el mil·lenari del nomenament d'Oliba com a bisbe de Vic. En el marc d'aquest aniversari s'han programat diversos actes, entre els quals, el projecte Oliba Episcopus: camins. Una acció artística que s'articularà al voltant de la música, tot tenint com a protagonistes la música tradicional amb diversos protagonistes.



Maria Arnal i Marcel Bagés · Olot

Teatre Principal. · Dissabte 29

A més de l´unànime reconeixement de la crítica, ratificat per una desena de guardons, Maria Arnal i Marcel Bagés han aconseguit el més difícil: la devoció del públic, que ha obligat a penjar el cartell d´entrades exhaurides en teatres i sales tan emblemàtics com el Tívoli i la Sala Apolo (Barcelona) o l´Espai Rambleta (València).



El trio Camilli · Torroella de Montgrí

Auditori de l´Espai Ter · Diumenge 30 de setembre

Considerat un dels joves trios amb més projecció en l´àmbit europeu, el Trio Camilli, guanyador ex aequo del 12è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra, es va formar a la Guildhall School of Music and Drama de Londres i al Prussia Cove International Musicians Seminar.