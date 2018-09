Les vides imaginades

La gran aposta de Netflix per a aquest mes de setembre, Maniac, és una minisèrie basada en una producció noruega i que té el reclam d'estar protagonitzada per Emma Stone i Jonah Hill. Compleix les expectatives? Sí i no. Té aspectes molt interessants, però mentre la mires penses més en el que podria haver estat que no en el que és.

La història s'ambienta en un futur proper, en què dos desconeguts participen en un experiment farmacològic que els porta a intentar resoldre els seus problemes d'identitat vivint altres vides. És a dir, que la ment dels protagonistes viatgen a altres èpoques i llocs on es veuen vivint realitats alternatives. El problema és que cada vegada els costa més discernir entre el que és real i el que no, i al mateix temps les autoritats van prenent consciència que l'experiment està tenint unes conseqüències inesperades. El principal handicap d'aquesta minisèrie és que si s'ha vist la versió noruega perd tot l'efecte sorpresa: és cert que el títol de Netflix introdueix unes quantes variacions, però l'argument i fins i tot algunes solucions visuals s'hi assemblen massa.

L'altra gran problema amb què es troba Maniac és la seva desconcertant fredor. Està molt ben rodada i interpretada, els capítols són els justos i conté seqüències fins i tot brillants (el director és Cary Joji Fukunaga, responsable de la primera temporada de True Detective i futur autor de la nova pel·lícula de James Bond), però no acaba d'assolir la profunditat dramàtica que es podia esperar d'una distopia d'aquestes característiques. I això que té elements realment atractius, i el seu discurs sobre els placebos de l'individu modern està ple de possibilitats expressives. Al final, el que la fa recomanable és el mateix que la feia prometedora abans de veure-la: la presència de Stone i Hill, que treuen tota la punta esperada als seus respectius personatges. Al seu costat destaquen grans secundaris com las veterana Sally Field, Justin Theroux, Gabriel Byrne, Billy Magnussen, Sonoya Mizuno, Rome Kanda i Julia Garner, la filla de Jason Bateman a Ozark.