Fires, festes i propostes per aquest diumenge a les comarques de Girona

Fira del Follet a Avinyonet de Puigventós

Durant el cap de setmana, la fira comptarà amb espectacles, concurs de dibuix, contes, disfressem, tallers infantils, exhibicions, màgia i diverses activitats per al públic infantil i familiar.

Fira d´entitats a Blanes

Durant el cap de setmana, el passeig del Mar acull la celebració de la fira de les entitats de Blanes amb diverses activitats com actuacions, zona infantil, tallers i manualitats i petits esports, entre d´altres.

Festiguau a Santa Cristina d´Aro

La recuperació de la desfilada d´adopcions és la gran novetat del programa d´actes de FestiGuau de Santa Cristina d´Aro, que se celebra aquest diumenge a l´esplanada del costat de l´Espai Ridaura. FestiGuau, que començarà a 2/4 d´11 del matí i acabarà a les 2 del migdia, comptarà amb una vintena de parades, punts informatius i un concurs de gossos, que se celebrarà partir de la 1 del migdia.

Fira de Sant Miquel a Hostalric

Durant tot el cap de setmana, el nucli antic comptarà amb un munt d´activitats, com la trobada de puntaires, cercaviles, visites guiades al castell o l´hora del conte. En diferents carrers del nucli hi haurà parades d´alimentació i artesania, tallers participatius, jocs de fusta gegants i atraccions per a la mainada.

Fira de l´oli a Ventalló

Ventalló fa vint-i-vuit anys que dedica una fira monogràfica a l´oli, que enguany se celebra aquest diumenge. Els organitzadors han previst l'assistència de sis estands dedicats a l'oli, «tot oli de l'Empordà». Els acompanyaran una setantena més d'artesans de proximitat i un munt d'activitats paral·leles culturals i d'oci. A les 11 del matí es preveu la celebració del concurs d´all-i-oli

Festival-convenció "Sóc friqui» a Figueres

Durant el cap de setmana al Teatre del Bon Pastor festival convenció friqui amb activitats gratuïtes, tallers culturals, xerrades, música i cinema, entre d´altres.

Festa Major de Sils

- A les 9 del matí a les pistes de pàdel 1r Torneig de pàdel Festa Major de Sils.

- A 2/4 de 10 del matí al parking de l´Estació de Sils Bicicletada per l´Estany de Sils.

- A 2/4 d´11 del matí a les pistes de Bitlla al pàrquing de l´Estació 7è Torneig de Bitlla Catalana Festa Major de Sils.

- A 2/4 de 12 del migdia al carrer de Mallorquines 1r Tocs de poesia.

- A les 12 del migdia al carrer de Mallorquines Audició de sardanes amb la cobla 3 vents.

- Tot seguit al carrer de Mallorquines Vermut popular amb còctel.

- A 2/4 de 7 de la tarda al pavelló municipal Concert de fi de Festa Major a càrrec de l´Orquestra Salvatana.

- A 2/4 de 7 de la tarda a la sala la Laguna Espectacle «El Mag d´Oz».

- A les 8 del vespre al pavelló municipal Ball de fi de festa amb l´Orquestra Selvatana.

Festa Major de Riudellots de la Selva

- A partir de les 9 del matí, pels carrers del poble, recol·lecta de donatius per la lluita contra el càncer.

- A les 11 del matí a l´Església, ofici amb l'acompanyament de la coral de Riudellots Les Veus del Cric i amb l'assistència de la pubilla i l'hereu 2017.

- A les 12 del migdia a l´Església parroquial. Concert a càrrec de La Principal de la Bisbal.

- A les 12 del migdia a la Sala d'actes, espectacle infantil «Mag Màgia», a càrrec d'Enric Magoo.

- De 12 a 2 del migdia i de 5 a 7 de la tarda, a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura, exposició de fotografia: «Riudellots, visió particular», de Lluís González.

- A les 5 de la tarda a la plaça de l'Església, audició de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Porqueres.

- A les 6 de la tarda a la zona de concerts, actuació del grup infantil Macedònia.

- A les 7 de la tarda al Pavelló municipal, concert a càrrec de La Principal de la Bisbal. A continuació, elecció de la pubilla i l'hereu i seguidament, ball.

- A 2/4 de 10 de la nit, a la zona de barraques. IV Espectacle pirotècnic de festa major, a càrrec de la Pirotècnia Estalella.

Festa Major de Canet d´Adri

- A les 11 del matí a l´església de Sant Vicenç ofici solemne i repartiment de les ofrenes en memòria dels patrons de Sant Cosme i Sant Damià acompanyat per l´orquestra Rosaleda.

- Tot seguit davant de l´Ajuntament sardanes amb la Rosaleda.

- A 2/4 de 5 de la tarda al pavelló animació infantil amb la companyia Atrapsomnis i tot seguit berenar infantil.

- A les 6 de la tarda patinatge dels alumnes de la Vall de Llèmena.

- A continuacio al pavelló sardanes amb la Rosaleda.

- A 2/4 de 8 del vespre al pavelló concert i ball amb l´orquestra Rosaleda.

Letura escenificada de Benjamin i Brecht a Portbou

A les 11 del matí a la sala Congesta lectura escenificada sobre Walter Benjamín i Bertolt Brecht amb els poetes Carles Duarte i Vicenç Altaió am la col.laboració de Yoselin, Paquita Parés i Cario Oriol Serres.

El trio Camilli a Torroella de Montgrí

L´Auditori de l´Espai Ter acull aquest diumenge un dels joves trios amb més projecció en l´àmbit europeu, el Trio Camilli. Guanyador ex aequo del 12è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra, es va formar a la Guildhall School of Music and Drama de Londres i al Prussia Cove International Musicians Seminar.