2x1 en entrades per al Festival Internacional del Circ Elefant d´Or.

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 en entrades per a la 8a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, al Camp de Mart de la Devesa:

El dijous 14 de febrer a les 20.30 h: Butaca Platí 35 euros, Butaca Or per 28 euros i Butaca Plata per 22 euros.

El divendres 15 de febrer a les 17.30 h: Butaca Or 28 euros i Butaca Plata 22 euros.

I per a les funcions de divendres 15 de febrer a les 21 h i dissabte 16 a les 12 h: Butaca Platí 30 euros, Butaca Or 23 euros i Butaca Plata 17 euros.

Truca i reserva les teves entrades.