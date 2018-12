'Viudas': Elles decideixen

El nom de Steve McQueen, a banda de l'obvietat de la coincidència amb el mític actor, va començar a sonar amb força amb el seu debut, Hunger, retrat de la capacitat de supervivència de l'individu en un entorn hostil (en aquest cas, una presó irlandesa) que també va suposar la presentació en societat de l'actor Michael Fassbender. Després encara va tenir més ressò amb Shame, una d'aquelles pel·lícules que aconsegueixen fascinar i incomodar en idèntica proporció, i que el convertia en un excepcional cronista de quotidianitats poc tractades. Amb el seu primer gir narratiu (que no conceptual), 12 años de esclavitud van arribar la consagració i també uns quants Oscars, en un dels films més singulars dels darrers anys. Ara torna a evidenciar que és un cineasta molt lliure a Viudas, posada al dia d'una minisèrie britànica del 1983 en què se serveix d'un gènere poc conreat a la seva filmografia (és, per damunt de tot, un thriller) per reflexionar sobre l'apoderament femení. Un títol tan atípic com interessant en què, tot i explorar nous llenguatges, reincideix en alguns dels seus grans temes, com la lluita de l'individu contra les lloses que pesen sobre la seva identitat.

Viudas presenta quatre personatges femenins que, durant molts anys, han estat a l'ombra dels seus marits, uns criminals amb nombrosos deutes. Quan aquests moren, les dones hereten els seus deutes, els seus conflictes amb la llei i, sobretot, els seus enemics. Fartes d'estar a l'ombra i decidides a tenir finalment una vida pròpia i sense dependències, les quatre protagonistes tracen un pla per desfer-se de les seves rèmores econòmiques i dirigir els seus propis negocis. Encara que això comporti haver de posar en risc la seva integritat física. McQueen s'endinsa, i molt, en els matisos dramàtics dels seus personatges, però Viudas aposta per un extraordinari exercici de suspens que trenca constantment amb les expectatives de l'espectador. Sí, té moments en què s'hi nota el seu gust per la radiografia emocional, però també en té d'altres en què la tensió i la intriga es fan gairebé irrespirables. Tot això amb una encertadíssima banda sonora de Hans Zimmer i un extens i esplèndid repartiment que inclou Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Liam Neeson, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Jacki Weaver, Carrie Coon, Robert Duvall i Jon Bernthal.