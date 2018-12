«Miss Dalí», el film de Ventura Pons, podrà optar als Oscars

La pel·lícula «Miss Dalí», del director català Ventura Pons, "ha estat acceptada per la Academy of Motion Picture Arts and Sciences per optar als Oscars en les categories de millor pel·lícula i millor director, entre d'altres", segons ha informat la productora Els films de la Rambla, responsable del llargmetratge.

La pel·lícula explora la història de l'artista Salvador Dalí des del punt de vista de la seva germana Anna María, paper interpretat per l'actriu gal·lesa Siân Phillips, qui durant els 165 minuts de pel·lícula revelarà "detalls de la vida de Dalí desconeguts fins a la data per al gran públic", en paraules de la crítica de cinema de Nosolocine, Helena García.

Rodada en anglès, català, castellà i francès, "Miss Dalí" se centra sobretot a Cadaqués, i ha comptat amb la participació dels actors Claire Bloom, l'amiga que fila la narració al costat de Phillips, Eulàlia Ballart, convertida en la jove Anna Maria, Joan Carreras, encarnant a Dalí, i Josep Maria Pou, representant el pare de l'artista, entre d'altres.

Pons ha resumit la seva pel·lícula com "una tragèdia grega, la de dos germans que es volen fins que una dona (Gala en aquest cas) es fica per mitjà" i provoca una ruptura entre tots dos que arriba a durar 40 anys.

Anna Maria Dalí va ser la primera musa i confident de Salvador Dalí durant la seva infantesa a Figueres i Cadaqués, fins al moment en què el pare de tots dos envia al seu fill a estudiar art a Madrid, a l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, on va fer amistat amb artistes de la talla de Federico García Lorca i Luis Buñuel.

Dalí comença a distanciar-se de la seva família i a renegar d'ella després de conèixer Gala el 1929 i començar a experimentar la fama, arribant a escriure frases com: "cada matí escupo per plaer sobre el retrat de la meva mare", i provocant que el seu pare canviés el seu testament fins a en vuit ocasions motivat per les constants baralles amb el seu fill.