Quinze propostes per gaudir del cap de setmana a les comarques de Girona

Fira de Sant Andreu a Torroella de Montgrí

La Fira de Sant Andreu se celebra dissabte i diumenge. És una de les més antigues i arrelades del país i està estructurada com una veritable fira multisectorial, amb nombrosos actes complementaris a la mostra comercial, agrícola i ramadera, de caire lúdic i cultural. El valor que té la fira per al municipi empordanès transcendeix l'àmbit estrictament promocional. A més del vessant més comercial i professional, amb l'exposició de maquinària agrícola i animals de granja la fira també proposa una sèrie d'activitats adreçades a tots els públics, amb mercat de productes artesans, tallers per a la mainada, música en directe, visites comentades, exhibicions o xerrades temàtiques. Enguany, la fira reivindicarà el paper de la dona en el món rural.

Tot Nuvis al Palau Firal de Girona

El certamen de referència de les comarques gironines dedicat a tot allò relacionat amb els casaments i també a les cerimònies festives, com batejos, comiats o grans aniversaris, celebra aquest cap de setmana seva edició 26 al Palau Firal de Girona amb 115 expositors i més de 4.000 m2. Els visitants podran veure fins diumenge un llarg nombre d'expositors on es mostraran les últimes tendències en els vestits dels nuvis i convidats, els pastissos més originals, els indrets més bonics per celebrar un esdeveniment, les empreses que s'encarreguen del càtering, grups musicals, joieria, agències de viatges, etc.

Fira de l'Avet d'Espinelves

La 38a edició de la Fira de l'Avet d'Espinelves arrenca dissabte i donarà pas a una de les fires més tradicionals del calendari nadalenc del país. En total s'hi muntaran una norantena de parades, set de les quals seran d'avets i amb les que s'espera vendre uns 4.000 exemplars. Les tres varietats més demandades són 'Nordmanniana', 'Excelsa' i 'Masjoanis', aquesta última una varietat pròpia d'Espinelves. A banda d'avets, a la fira també s'hi poden trobar tot tipus de productes naturals i artesans com embotits, formatges o torrons i una mostra d'oficis artesans.

Arrenca la Mostra de Pessebres a Olot

La Mostra de Pessebres d'Olot arrenca a aquest cap de setmana i s'allargarà fins a Reis. S'ubicarà en cinc seus (Museu dels Sants, edifici de l'Hospici, can Trincheria, biblioteca Marià Vayreda i claustres del Carme). L'exposició de muntatges pessebrístics tindrà lloc entre el 2 de desembre i el 7 de gener. Al pati de l'Hospici hi haurà 4 pessebres de gran format i a la Sala Oberta 2, una exposició de diorames. A la planta baixa del Museu dels Sants d'Olot, David López farà un muntatge amb les peces de la col·lecció Renart que custodia el Museu. A Can Trincheria s'hi podrà visitar una exposició de figures de músics. A l'escola d'Art i Disseny hi haurà un muntatge fet pels alumnes i a la biblioteca un altre inspirat en el riu.

Fira de la Ratafia de Besalú

Besalú celebra aquest cap de setmana la 26a Fira de la Ratafia. Com cada any, hi haurà un mercat d'artesania i parades amb mostra, degustació i venda de ratafies de tot Catalunya. També es farà l'elecció de la millor Ratafia de l'any de Besalú, i de la millor s'envasaran unes 700 ampolles. La presetnació d'un llibre, el concurs de dolços eleaborats amb ratafia, i altres activitats complementàries ompliran Besalú de nombroses propostes.

Cercavila pel monestir de Breda

El dissabte 1 de desembre Breda viurà una jornada festiva amb una gran cercavila, emmarcada en els actes de celebració del 950è aniversari de l'antic Monestir de Sant Salvador. La "Cercavila 9.5" sortirà a les 18 hores del Pati de l'Abadia. Hi participaran els Gegants de Breda, la Marxing Band del Taller de Breda, la colla de diables U9-7KOU, l'escola de música municipal Càntir i els alumnes de la seu de Breda de l'Institut Vescomtat de Cabrera. Durant el recorregut, a més dels gegants, hi haurà música, lectures teatralitzades de passatges de la història del Monestir, torxes, confeti i altres sorpreses. Al final de la cercavila, a la plaça de la Vila, U9-7KOU tancarà l'acte amb un espectacle pirotècnic a la façana de l'Ajuntament.

Mercat de Nadal a Girona

La plaça de la Independència de Girona acull la fira de productes artesans i nadalencs d'artistes i productors de la província de Girona. Obre cada dia des de dos quarts d'onze del matí fins les nou del vespre.

Mostra d'art avançada a Olot

Olot acull aquest dissabte la primera edició del Nibiru, la Mostra d'Art Avançada que neix amb l'objectiu d'apropar la música experimental, performances i les arts visuals d'avantguarda a tots els públics. El festival està dividit en tres franges horàries i espais (Líquid Club, Puig del Roser i El Torín), i comptarà amb alguns dels artistes més innovadors del moment.

Clara Peya presenta 'Estómac' al Teatre de Salt

Aquest dissabte a les 20.30 h, el Teatre de Salt acull la presentació d' "Estómac", el vuitè disc de la pianista i compositora Clara Peya. Seguint la recerca feminista iniciada amb Oceanes (Temps Record, 2017), busca deconstruir la idea de l'amor romàntic tal com l'entenem. Un viatge visceral de l'artista a la recerca de l'amor en la seva essència més bàsica.

El violí de la jove prodigi María Dueñas arriba a Girona

Amb 15 anys, la violinista de Granada María Dueñas s'està consolidant com una dels intèrprets de corda més respectades en àmbit nacional i internacional. Al costat dels Quartets Casals i Quiroga i el violoncel·lista Pablo Ferrández, Dueñas té un inusual talent. A Girona estarà acompanyada del pianista Evgeni Sinaiski. La cita és aquest diumenge a les 19 h a la sala de Cambra de l'Auditori de Girona.

Les titelles de Javier Aranda a la Sala La Planeta

Una cistella de costura i dues mans és tot el que necessita Javier Aranda per crear vida. Es podrà veure aquest dissabte a les 18 h a la Sala La Planeta. Bressolat per la banda sonora d'una màquina de cosir, el públic observa atònit com d'aquell cosidor ple de retalls i petits objectes oblidats neixen i moren éssers amb totes les emocions a flor de pell. Criatures que fan plorar i riure.

Chris Cheek Trio al Sunset Jazz Club de Girona

Chris Cheek és un dels grans saxofonistes de les darreres dècades, i un dels músics que més ha ajudat a forjar el nou jazz actual. Pel seu debut al Sunset aquest dissabte al vespre es presentarà amb trio de luxe amb el contrabaixista cassanenc Manel Fortià, i amb el llegendari bateria Eliot Zigmund, a qui hem pogut escoltar en treballs mítics de figures com Bill Evans, Chet Baker, Stan Getz o Jim Hall. Un dels concerts més esperats al temple del jazz gironí.

Àngels Bassas porta 'La nit de Molly Bloom' a La Cate de Figueres

L'actriu Àngels Bassa protagonitza aquest dissabte a la Cate un nou repte interpretatiu, La nit de Molly Bloom, per donar vida a l'heroïna infidel de l'Ulisses de James Joyce. En una nit d'insomni estirada al llit al costat del seu marit, Leopold, la protagonista dorm profundament i deixa fluir els seus pensaments més íntims.

Festa de Borrassà

Borrassà celebra aquest cap de setmana la Festa Major de Sant Andreu amb actes per a tothom. El dissabte hi haurà inflables i se celebrarà la festa jove amb el grup Poker, a partir de les 23 h. L'endemà diumenge, l'Orquestra Maravella amenitzarà l'ofici solemne, les sardanes i el ball de fi de festa.

Teatre a Lloret: «Teen Time Gone»

La Cia. Habemus Corpus presenta aquest dissabte una peça sobre l'adolescència, que es basa en la història de cinc personatges tancats en un laberint, buscant una sortida constantment. Es relacionen entre ells, amb ells individualment i amb els espectadors buscant respostes essencials de la vida.

Teatre a Banyoles: «Valerie»

La companyia Log Out Teatre presenta aquest cap de setmana a Banyoles Valerie, una destrucció del Hamlet de William Shakespeare situada a Babilònia, un club de nit abstracte entre França i Espanya. La mare morta de la Valerie se li apareix una nit en forma d'espectre per confessar-li un secret que tindrà conseqüències.