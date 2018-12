El poder reductor del gingebre

Cuidar-se està de moda, i hi ha molta gent interessada a canviar els seus hàbits de vida, fer exercici i alimentar-se millor. És, sobretot, una qüestió de salut. Quan adoptem costums més saludables, el cos ens ho agraeix. No només ens sentim amb més vitalitat, sinó que a més ens veiem més macos i més joves. I això, a qui no motiva?

A l'hora de començar a fer una dieta saludable és lògic que no sàpigues per on començar. Així doncs, amb els meus articles t'ensenyaré com fer-ho de forma gradual, com introduir aliments que t'ajudaran a millorar en tots els aspectes i també a anar eliminant aquells que són perjudicials per a l'organisme i que deixen el teu físic fet «caldo».

Per fer-ho d'una forma senzilla, jo divideixo els aliments en dos tipus: els aliments OK i els aliments KO.

» Els aliments OK són aquells que nodriran el teu cos, aportaran multitud de beneficis i a més modelaran la teva figura gràcies als múltiples efectes positius que generen en el teu organisme.

» Els aliments KO són aquells buits de nutrients, que aportaran tòxics, greixos i no només perjudicaran la teva salut, sinó que òbviament faran veritables estralls en la teva figura.

Avui parlem d'un «aliment OK» que no ha de faltar en la teva dieta habitual. Jo el prenc gairebé cada dia i no només m'ajuda a trobar-me sana sinó també a mantenir la meva figura.

Si t'has plantejat perdre pes de manera saludable, no pateixis, no té per què ser una tortura, ni un desafiament. Un dels teus aliments clau és el gingebre. Aquesta arrel oriental posseeix un gran poder antiinflamatori. És l'arma perfecta per tornar la celulitis invisible. A més, per ser un aliment termogènic, accelera el metabolisme i, com a conseqüència, incrementa la crema de calories i l'eliminació de greixos.

És com si fos una arrel màgica! Té compostos medicinals que aporten grans beneficis a l'organisme. Millora la digestió, afavoreix l'absorció de nutrients i eliminació de deixalles de l'organisme, la qual cosa evita l'augment de pes. Millora la circulació, redueix el colesterol, ajuda amb la digestió i és antioxidant (rejoveneix). Així mateix, pot controlar l'ansietat pel menjar, estimular la neteja de l'organisme i combatre la retenció de líquids que impedeixen aconseguir l'objectiu. Jo el prenc gairebé cada dia en sucs «detox» i sento les meves cames lleugeríssimes, com plomes, i això és un gran alleujament per als qui pateixen la síndrome de cames pesades.