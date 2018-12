'Beat': Terrors nocturns

L'oferta de sèries és tan extensa que hi ha productes una mica a contracorrent que corren el risc de passar injustament desapercebuts. És el cas de Beat, una producció alemanya de la plataforma d'Amazon que se la juga, i guanya, combinant estils i gèneres molt diferents, i tot plegat al servei d'una història que trenca constantment amb les expectatives de l'espectador.

El Beat del títol és un jove Dj que treballa en un dels locals nocturns més populars de la nit berlinesa. La seva vida és un desafiament a la lògica horària: de dia, prova de tenir una vida més o menys normal, però és durant la nit que se sent més ell mateix, en uns ambients on té la majoria dels seus amics. Una nit, apareixen dues noies mortes al local, clavades al sostre. És així com la seva figura crida l'atenció del que vindria a ser l'FBI l'alemany, que pretén reclutar-lo per tenir ulls i orelles als baixos fons. Mentrestant, Beat es veu obligat a participar en un joc macabre orquestrat per l'assassí de les noies, un antic company d'escola que es venja per anys d'indiferència. Ambdues trames acaben confluint en un relat que mai perd de vista unes atmosferes gens habituals a les sèries modernes.

A Beat s'hi citen diferents estils que semblarien incompatibles, però que els seus responsables aconsegueixen harmonitzar amb una habilitat extraordinària. A estones gasta aires de Trainspotting, en d'altres de Mr Robot i quan es posa detectivesca arriba a recordar els thrillers dels 90 hereus de Seven. Per no oblidar que la configuració de l'assassí, personatge clau de la funció, s'assembla a la del Joker de Batman. És, doncs, un mix digne de DJ que sap conjugar les seves múltiples referències per erigir-se en un producte tan insòlit com atractiu, d'aquells que et mantenen enganxat fins al darrer minut. Dit d'una altra manera: la seva estètica és tan suggestiva, i la seva narrativa tan eficaç, que si la comences, l'acabes. El repartiment, esplèndid, inclou Jannis Niewöhner, Karoline Herfurth, Christian Berkel, Hanno Koffler, Carlo Ljubek, Svenja Jung i Thekla Reuten, vista a pel·lícules com El americano, Escondidos en Brujas o Gorrión rojo.