Les millors fires i propostes d'oci d'aquest diumenge a les comarques gironines

Fira de l'Avet d'Espinelves

La 38a edició de la Fira de l'Avet d'Espinelves acull enguany una norantena de parades, set de les quals seran d'avets i amb les que s'espera vendre uns 4.000 exemplars. Les tres varietats més demandades són 'Nordmanniana', 'Excelsa' i 'Masjoanis', aquesta última una varietat pròpia d'Espinelves. A banda d'avets, a la fira també s'hi poden trobar tot tipus de productes naturals i artesans com embotits, formatges o torrons i una mostra d'oficis artesans.

Fira de la Ratafia de Besalú

Besalú celebra la 26a Fira de la Ratafia. Com cada any, hi haurà un mercat d'artesania i parades amb mostra, degustació i venda de ratafies de tot Catalunya al Prat de Sant Pere. Aquesta és la resta de l'agenda prevista per avui:

- A les 12 del migdia, a la plaça de la Llibertat, música amb The Puppy Thoughts.

- A la 1 del migdia, presentació de la ratafia guanyadora 2018 i obertura de la ratafia de l'any anterior que serà la del 25è aniversari.

- A les 5 de la tarda, audició de sardanes a càrrec de la cobla Baix Empordà.

Tot Nuvis al Palau Firal de Girona

El certamen de referència de les comarques gironines dedicat a tot allò relacionat amb els casaments i també a les cerimònies festives, com batejos, comiats o grans aniversaris, celebra la seva edició 26 al Palau Firal de Girona amb 115 expositors i més de 4.000 m2. Els visitants podran veure fins diumenge un llarg nombre d'expositors on es mostraran les últimes tendències en els vestits dels nuvis i convidats, els pastissos més originals, els indrets més bonics per celebrar un esdeveniment, les empreses que s'encarreguen del càtering, grups musicals, joieria, agències de viatges, etc.

Mercat de Nadal al Mas Roig d'Ordis

El Mas Roig d'Ordis torna a acollir, aquest cap de setmana, una nova edició del Nadal Market, el mercat nadalenc de referència a la comarca impulsat per SomniD4. Enguany seran una cinquantena els expositors que presentaran els seus productes, ideals per regalar, en aquesta masia del segle XVI, complementant-los amb una àmplia oferta gastronòmica de food trucks, música en directe d'artistes comarcals com Madame Moustache, Buena Onda, DJ Jep i tallers infantils. L'accés dels visitants al Nadal Market és gratuït i es disposa de molt d'espai de pàrquing.

Fira de Sant Andreu a Torroella de Montgrí

La Fira de Sant Andreu és una de les més antigues i arrelades del país i està estructurada com una veritable fira multisectorial, amb nombrosos actes complementaris a la mostra comercial, agrícola i ramadera, de caire lúdic i cultural. El valor que té la fira per al municipi empordanès transcendeix l'àmbit estrictament promocional. A més del vessant més comercial i professional, amb l'exposició de maquinària agrícola i animals de granja la fira també proposa una sèrie d'activitats adreçades a tots els públics, amb mercat de productes artesans, tallers per a la mainada, música en directe, visites comentades, exhibicions o xerrades temàtiques. Enguany, la fira reivindicarà el paper de la dona en el món rural.

Mostra de Pessebres a Olot

La Mostra de Pessebres d'Olot s'ubicar en cinc seus (Museu dels Sants, edifici de l'Hospici, can Trincheria, biblioteca Marià Vayreda i claustres del Carme). L'exposició de muntatges pessebrístics tindrà lloc entre el 2 de desembre i el 7 de gener. Al pati de l'Hospici hi haurà 4 pessebres de gran format i a la Sala Oberta 2, una exposició de diorames. A la planta baixa del Museu dels Sants d'Olot, David López farà un muntatge amb les peces de la col·lecció Renart que custodia el Museu. A Can Trincheria s'hi podrà visitar una exposició de figures de músics. A l'escola d'Art i Disseny hi haurà un muntatge fet pels alumnes i a la biblioteca un altre inspirat en el riu.

El violí de la jove prodigi María Dueñas arriba a Girona

Amb 15 anys, la violinista de Granada María Dueñas s'està consolidant com una dels intèrprets de corda més respectades en àmbit nacional i internacional. Al costat dels Quartets Casals i Quiroga i el violoncel·lista Pablo Ferrández, Dueñas té un inusual talent. A Girona estarà acompanyada del pianista Evgeni Sinaiski. La cita és aquest diumenge a les 19 h a la sala de Cambra de l'Auditori de Girona.

Jam Session al Sunset Jazz Club de Girona

El primer diumenge de cada mes teniu cita amb la Jazz Friends Band i la seva magnífica jam session, que acull a músics de diferents estils i nivells, tots units per la passió pel jazz i la música en viu. Els músics poden portar els seus instruments i les ganes de compartir música amb un públic entregat.

Teatre a la Sala La Planeta de Girona

La tercera producció del Cicle de Teatre Verbatim de La Planeta dóna a conèixer les pràctiques i les contradiccions d'un moviment eminentment pacifista, que va aconseguir abolir la mili i va canviar la relació de la demomença a les 6 de la tarda.

Trobada Gegantera a Platja d'Aro

Trobada Gegantera amb la participació de les colles de Calonge, Sant Feliu de Guíxols, Ripoll, Blanes, Premià de Dalt, els gegantons de Lleida i els capgrossos del centre Vicenç Bou. Es farà la presentació d'en Peret, el primer gegant de Castell-Platja d'Aro.

- A 2/4 d'11 del matí, a la Plaça dels Estanys, plantada.

- A 2/4 de 12 del migdia, cercavila pels carrers del poble.

- A 2/4 d'1 del migdia, a la Plaça del Mil·lenari, balls finals.

Fira familiar a Sant Martí Vell

Aquest diumenge se celebra una nova edició de la fira familiar a Sant Martí Vell. Hi haurà parades d'artesania, d'alimentació, i de segona mà. Farem també diversos tallers infantils (taller de llums, ornaments de nadal i pals per cagar el Tió) i per acabar el matí la nostra escudellada solidària.