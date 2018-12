Deu propostes per gaudir del cap de setmana a les comarques de Girona

Fira del Tió a Arbúcies

La cinquena edició de la Fira del Tió d'Arbúcies comptarà amb un protagonista especial, el jugador del Girona FC Marc Muniesa, que serà l'encarregat de l'encesa de llums de Nadal a la plaça de la vila, que tindrà lloc el dissabte a la tarda. Durant el dissabte i el diumenge, a Arbúcies hi haurà tallers de tions i de decoracions nadalenques, concert de Nadales, fira d'artesans i la visita de l'Oncle Buscall, el mestre tioner.

Festival de les Aus als Aiguamolls de l'Empordà

El Parc Natural dels Aiguamolls celebra la 26a edició del Festival de les Aus de l'Empordà des de dijous i fins el diumenge 9 de desembre amb un conjunt d'activitats conduïdes i exposades per tal d'apropar, sobretot al públic familiar, el món els ocells.

Festival Veus a Olot

El festival de grups vocals de Catalunya celebra a Olot aquest cap de setmana una nova edició amb activitats i concerts a diferents espais. Destaquen els concerts de Dreamkids, Gospel Cor Garrotxa, Cor Kora i Cor Gaia; mentre que les dues estrelles del festival, Take 6 i la masterclass de Broadway a Capella, tenen les entrades exhaurides.

Degustació de cafès del món a Girona

L'Espai Nespresso de Media Markt a Girona oferirà durant els propers dos dies una degustació de cafès de diferents països del món. El tast es convertirà en una experiència multisensorial en forma de masterclass, ja que es realitzarà amb els ulls coberts i amb l'ajuda d'uns auriculars que reproduiran la veu d'un barista especialitzat al visitant. Així, mentre aquest tasti les diferents aromes del cafè Nespresso, el professional intentarà transportar-lo a un món intern per tal que les emocions i els sentits es barregin amb l'ajuda d'una música de fons. Aquesta activitat es realitzarà avui i demà a partir de les 11 h fins les 14, i a la tarda a partir de les 16 h fins les 21 h. No és necessària reserva prèvia.

Teatre: «El cos es cola» al Teatre de Salt

Fins a una vuitantena d'alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Salvador Espriu de Salt estrenen aquest dissabte 8 de desembre a les 20:30 h l'obra 'El cos es cola' al Teatre de Salt, dins del festival Temporada Alta. Tots ells han participat de forma activa en la creació d'aquest espectacle elaborant el guió, fen d'actors o de tècnics. Han estat acompanyats de professionals del món escènic com la dramaturga Clàudia Cedó.

Fira del Playmobil a Begur

Aquest cap de setmana torna la Fira de Playmòbil a Begur. Enguany hi haurà quatre diorames inèdits i de major tamany que la passada edició, i el tema principal lligat amb Begur sera? el de Pirates i Esclaus de Begur. A banda de l'exposició dels diorames, hi haurà un espai de venda de playmòbils i de tallers, entre d'altres.

Mostra de pessebres a Olot

La Mostra de Pessebres d'Olot ja ha arrencat. Cinc seus (Museu dels Sants, edifici de l'Hospici, can Trincheria, biblioteca Marià Vayreda i claustres del Carme) acullen l'exposició de muntatges pessebrístics. Les obres es podran veure fins el 7 de gener. A més de les exposicions, el programa el formen diferents activitats per a diferents tipus de públics com tallers, xerrades o visites.

Fira de la Puríssima a Camprodon

Un any més, arriba la tradicional Fira de la Puríssima de la Vall de Camprodon per esdevenir un aparador de l'activitat econòmica del territori i donar la benvinguda a les festes de Nadal. La fira suposa una oportunitat immillorable per conèixer i gaudir de l'oferta local, ja que un 50% dels productes estan fets i provenen de la Vall. Com a novetats, la fira tindrà una nova ubicació: la plaça Dr. Robert. A més, nombroses activitats es duran a terme en el marc de l'esdeveniment. Són exemples el Mercat Solidari, que se celebra cada dos anys; l'espectacular cloenda amb ball i foc a càrrec dels Diables de l'Onyar, una exposició de Jeep Willys de la Vall de Camprodon, territori considerat idoni per aquest tipus de vehicles, el concert de les Macedònia, el parc infantil de Nadal o el caçations.

Torna la Quina Freak a Platja d'Aro

El Palau d'Esports i de Congressos de Platja d'Aro acull diumenge a partir de les 17.30 h una nova edició de la Quina Freak. No és una quina com les que es celebren a tot Catalunya. Amb un cartró de 15 euros, pots jugar 16 categories (línea + quina), més les dues quines inversa. Un total de 34 regals, orientats al món del còmic, el cinema, la literatura fantàstica, el col·leccionisme, el disseny€ El públic pot guanyar llibres, sèries, pel·lícules, figures, còmics i música.

Fira de l'Avet a Espinelves

El municipi d'Espinelves celebra la 38a edició de la Fira de l'Avet, una de les fires de Nadal més singulars de Catalunya, amb venda d'arbres nadalencs, exposicions, mostra d'arts i oficis, espectacles i Trobada de Plaques de Cava, entre moltes altres activitats.