Escola mortal

Estrenada el 1977, Suspiria ha esdevingut un clàssic del giallo del cinema en general gràcies a l'habilitat de Dario Argento per hibridar el thriller d'inspiració hitchcockiana amb el seu estil habitual, basat a dissoldre la frontera entre realitat i malson. El film era i és terrorífic, sí, però també una extraordinària radiografia social sobre l'arribisme i l'autoexigència en un context que s'acostuma a sublimar en pantalla. Hi havia moltes expectatives per veure aquest remake que n'ha fet l'autor de Call me by your name, Luca Guadagnino, sobretot per una sèrie d'aspectes que la desmarcaven clarament de l'original. Per començar, el propi registre dramàtic del director italià, més basat en l'atenció al detall que no en la construcció d'atmosferes tèrboles, però també per la durada, ja que la nova versió dura gairebé una hora més que la d'Argento. El resultat ha generat molta controvèrsia. La crítica s'ha dividit entre els que la troben una interessantíssima aproximació als plantejaments estètics de l'original i els que la veuen com una pomposa i pretensiosa posada al dia. En l'únic que Guadagnino ha generat consens és en la seva aposta per accentuar el discurs sobre l'apoderament femení (al film de 1977 ja era molt present, tot s'ha de dir) i les lectures polítiques de la història.

La nova Suspiria manté el punt de partida de l'original. Susie Bannion, una estudiant nord-americana, arriba a Berlín per estudiar en una prestigiosa acadèmia de dansa. Es tracta d'un centre tan exigent com rígid, on les relacions humanes semblen estrictament basades en l'aprenentatge i el xiuxiueig entre bastidors. Les coses es torcen quan una antiga alumna de l'escola apareix violentament assassinada i una companya de classe diu a Susie que la víctima sabia un terrible secret que afectava els responsables de l'acadèmia. La protagonista entra així en una espiral de sospites i terrors nocturns que la situen al centre de la investigació. Guadagnino ha comptat amb un magnífic repartiment encapçalat per Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth (una de les actrius més prometedores del panorama cinematogràfic actual), Sylvie Testud, Angela Winkler, Malgorzata Bela, Renée Soutendijk, Ingrid Caven i la veterana Jessica Harper, protagonista de la Suspiria original i d' El fantasma del Paraíso de Brian De Palma.