El pa ben conservat

La mida i la forma de la peça de pa, la humitat de la molla i de l'ambient i el temps transcorregut des de la seva sortida del forn fins al seu consum influeixen en la seva conservació. El 2017, els espanyols van malgastar 1.229 milions de quilos/litres d'aliments i begudes, aproximadament 26 kg per persona, segons les dades de l'Informe del consum d'alimentació a Espanya 2017. El pa és el quart aliment que més s'ha llençat, un 6,5% d'aquests desaprofitaments, després de les fruites (32,7%), les verdures i hortalisses (14,1%) i els làctics (13,1%).

La bona conservació del pa depèn de la seva grandària i forma, de la humitat de la molla i de l'ambient i del temps transcorregut des del seu forneig. L'Associació Espanyola de Tècnics Cerealistes (AETC) ofereix una sèrie de consells per preservar les propietats i característiques del pa com el primer dia.

Des de la seva sortida del forn, el pa va perdent humitat a través de la seva crosta. En un ambient sec, el pa s'anirà assecant, la crosta es mantindrà cruixent i la molla elàstica; en un ambient humit, la humitat farà que el pa sigui menys cruixent i la llesca quedarà més maleable. De forma paral·lela al procés de pèrdua d'humitat també té lloc la retrogradació del midó. Això provoca que la molla vagi perdent elasticitat i s'endureixi.



Què podem fer per conservar-lo millor?

Un recipient que aconsegueixi mantenir un ambient sec serà la forma ideal de conservar el pa. Les antigues paneres són una opció molt apropiada. Per a aquells que el conservin en bosses, es recomana que siguin de paper o de plàstic microperforat. En qualsevol cas, s'aconsella no tancar-les hermèticament, de tal manera que la humitat no es pugui emmagatzemar a la bossa, fent que la llesca pugui mantenir-se maleable.

A les zones costaneres és comú reescalfar el pa per recuperar l'esponjositat de la molla si la peça no es consumeix durant les primeres hores posteriors a la cocció. Tot i això, aquest mètodes provocarà que el pa s'endureixi més ràpidament després d'aquest nou procés de reescalfament.

Per últim, la millor manera de garantir-ne la conservació és una congelació correcta i descongelació i un ús adequat de la torradora. Això permet preservar les característiques del producte original, tot i que obliga a consumir-lo en un interval de temps més curt ja que la capacitat de la molla per retenir la humitat disminueix.

Saber mantenir el pa durant més temps permetrà que tant les llesques senceres com aquelles llesques prèviament tallades puguin seguir tenint el mateix sabor, així com els nutrients que fan d'aquest aliment un pilar fonamental de la dieta mediterrània donat el seu contingut en fibra, vitamines del grup B i minerals com el calci, el ferro o el zinc.