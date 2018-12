Un pla senzill

El 2015, dos presos del centre penitenciari de Dannemora, a l'estat de Nova York, van aconseguir fugir gràcies a una treballadora de la mateixa presó. De la fugida i posterior persecució policial va aquesta sèrie dirigida per ni més ni menys que Ben Stiller, que hi ofereix un inesperat canvi de registre.

A mig camí entre el relat presidiari i el to noir de produccions com Fargo, Fuga en Dannemora segueix fil per randa la cronologia dels fets, però també es permet la llicència d'aprofundir en les motivacions i la complexa personalitat dels seus protagonistes. Un, Richard, és un delinqüent amb fusta de líder que té el somni d'excavar un túnel que el porti a la llibertat. L'altre, David, és un jove tirant a insegur que es deixa convèncer per Richard i acaba essent qui realment executa el pla. Enmig de tots dos, Tilly, una empleada de la mateixa presó que manté una relació molt tèrbola amb ells i que es converteix en la clau de volta de la fugida. La sèrie recrea els preparatius de l'escapada, la seva accidentada culminació i també l'operatiu policial que es va desplegar per atrapar-los. Ho fa amb un estil sorprenentment fosc i gens complaent, posant l'accent en el que hi ha d'ambivalent en els personatges (Stiller no deixa aquí cap marge a la ironia o a la lleugeresa; com a molt, algun punt que redunda en l'absurd d'algunes situacions) i amb una mirada molt crítica als dèficits del sistema judicial nord-americà. No és rodona perquè se li noten massa els referents i la història no és un paradigma d'originalitat, però no hi ha dubte que es tracta d'una de les propostes més insòlites de la temporada.

Un dels aspectes clau de Fuga en Dannemora és el seu repartiment. Dos guanyadors de l'Oscar, Benicio del Toro i Patricia Arquette, tornen a exhibir el seu talent habitual, però qui de veritat s'acaba cruspint la funció és Paul Dano, actor que comença a tenir una trajectòria tan llarga com interessant i mereixeria més reconeixements. Entre els secundaris destaca la presència de Bonnie Hunt, que portava anys sense estar a la primera línia, i el gran David Morse, que justament va saltar a la fama gràcies a una sèrie televisiva, A cor obert. Dividida en set episodis, la sèrie té entre els seus artífexs a Michael Tolkin, guionista de El juego de Hollywood de Robert Altman.