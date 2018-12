Les millors propostes per aquest diumenge a les comarques de Girona

Teatre de carrer a Olot

Olot celebra avui al matí l'espectacle itinerant de la Transhumància. A les 11 del matí a la plaça d'Esteve Ferrer del municipi, els pastors de Xip Xap portaran el seu ramat per donar a conèixer davant del públic la transhumància: la migració estacional dels ramats a la recerca de les pastures allà on n'hi hagi segons l'època de l'any.

Del carrer al campanar: itinerari per conèixer el Banyoles medieval

Itinerari per conèixer com es va fundar Banyoles i com s'hi vivia durant l'Edat mitjana. El recorregut permet passejar pels carrers actuals on encara s'hi poden trobar les empremtes de la Banyoles medieval. També es puja al campanar del monestir de Sant Esteve. L'activitat tindrà lloc a les 11:30h i és gratuïta.

Campelles celebra la 23a edició de la Fira Artesanal

Campelles celebra la 23a edició de la Fira Artesanal. Durant el dia d'avui, els carrers del municipi acolliran diferents parades de productes elaborats de forma artesanal. A més, a les 12h hi haurà una xerrada sobre «El paper dels depradadors en l'ecosistema català», un taller de pintura a les 17h i un taller de tions a les 18.30h.

Tarda de Quines

Begur - A les 6 de la tarda, al casal de la Gent Gran, quina a benefici d'Oncolliga.

Llançà - A les 7 de la tarda, al pavelló, quina organitzada pel Club Esportiu Llançà.

Llers - A les 7 de la tarda, al pavelló. A la mitja part ofereixen coca i garnatxa.

Palafrugell - A les 6 de la tarda, al centre Fraternal

Palau-savardera - a A les 18.30h, al centre cívic

Platja d'Aro - A les 17.30 h, Quina Freak al Palau de Congressos de Platja d'Aro

Santa Cristina d'Aro - A les 11 de la nit, a l'Espai Ridaura, quina eròtica.

Roses - A les 18.30 h, Quina a benefici de l'Agrupació Esportiva Roses

Sant Miquel de Fluvià - A les 7 de la tarda al local social

Tallers, nadales i xocolatada a Santa Crisitina d'Aro

- A la Plaça Mn. Baldiri Reixach, tarda de tallers de Nadal. A 2/4 de 5 de la tarda, inici.

- A 2/4 de 6 de la tarda, concert de Nadales de l'Escola Municipal de Música (Coral Cristalls, Combo de Jazz i grup de cambra).

- A les 6 de la tarda, xocolatada popular.

- A 2/4 de 7 de la tarda, sorteig d'una panera solidària.

Fira d'Hivern a Porqueres

- A les 10 del matí, XXIII Cursa popular de Porqueres.

- A partir de les 10 del matí a la Plaça Major, 16a Fira del Petit Mercader. Fira de venda de joguines, porta les que ja no utilitzis. Només cal dur una petita taula on posar el material i moltes ganes de vendre.

- A partir de 2/4 de 12 del matí, recollida de joguines per a Càrites. Per a infants d'entre 3 i 14 anys.

- A 2/4 d'11, xocolatada per a tots els assistents.

- A les 5 de la tarda i a les 8 del vespre a la Plaça Major, representació de l'espectacle «Udol», de Los Galindos. També es representarà diumenge a les 12 del migdia.

Les noies de Mossbank Road al Teatre Municipal de Girona

El darrer èxit de Sílvia Munt amb Cristina Genebat, Marta Marco i Clara Segura. Aquesta és la història de la Di, la Viv i la Rose. Tres dones molt diferents que un dia van creuar les seves vides en un pis d'estudiants a Mossbank Road. Els anys passaran, les distàncies es comptaran per milers de quilòmetres i cada una prendrà el seu propi rumb. Una comèdia dramàtica d'Amelia Bullmore per al lluïment de tres grans actrius.

Fira de l'Avet a Espinelves

El municipi d'Espinelves tanca avui la 38a edició de la Fira de l'Avet, una de les fires de Nadal més singulars de Catalunya, amb venda d'arbres nadalencs, exposicions, mostra d'arts i oficis, espectacles i Trobada de Plaques de Cava, entre moltes altres activitats.

Black Jam al Sunset Jazz Club de Girona

El segon diumenge de cada mes podreu gaudir i participar en aquesta jam session dedicada al soul, el blues, el funk i a la música negra en general. A partir de les 20.30 h, amb Sandra Fern (veu), Iñaki Caparrós (guitarra i veu), Miquel Brugués (teclat), Jordi Ruiz (baix), i Indra Vila (bateria)

Mercat de Nadal a Girona

Fira de productes artesans i nadalencs fets per desenes d'artistes i productors de la província de Girona s'ubiquen en parades de la Plaça de la Independència durant totes les festes de Nadal. De les 10.30 h a les 21 h