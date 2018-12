Allà on viuen els somnis

L'escriptor i il·lustrador autodidacte nord-americà va arribar a publicar més de 90 títols al llarg de la seva vida. Força ben acollit pel públic i per la crítica en general, la seva obra va ser repetidament premiada amb, entre altres, el Hans Christian Andersen o la prestigiosa Medalla d'Honor dels EUA.

Un dels seus títols més reconeguts i celebrats és, sens dubte, Allà on viuen els monstres (1963), editat en català per Kalandraka l'any 2000 i del que se'n va fer una celebrada adaptació cinematogràfica l'any 2009, dirigida per Spike Jonze.

Sendak va ser un transgressor, un creador polivalent, capaç d'assolir un nivell artístic i poètic que fins llavors només se li esperava a la narrativa adulta. Allà on viuen els monstres va marcar diverses generacions, portant el llibre infantil, l'àlbum il·lustrat, a un terreny molt més obscur –més versemblant, també– on la tensió psicològica, la pèrdua, el ressentiment o la dependència, formaven part necessària de la narració. Es dirigia al lector –ell assegurava que la seva obra no era només infantil–, mitjançant un codi que malauradament sovint trobem a faltar, més madur, més adult. És per això que segueix tan vigent a les nostres lleixes.

El 1956, l'editorial Harper&Row publicà el seu primer llibre com a autor integral, La finestra d'en Kenny, reeditat per Kalandraka l'any 2017 dins de la col·lecció 'Llibres per somiar', amb traducció al català de Miquel Desclot.

El petit Kenny es desperta d'un somni revelador i ha de respondre correctament a set preguntes, set qüestions de profunditat filosòfica que obliguen a la reflexió i configuren cada un dels capítols del llibre. Una estructura narrativa que podria recordar l'obra de Carroll o Sant Exupèry. El relat avança amb gran musicalitat narrativa, molt literari, gairebé líric. Les il·lustracions, plenes de sensibilitat, traços suaus, cromàticament lluminoses, estan perfectament integrades al text, el complementen. Una obra que és, a més, una recerca de la pròpia veu artística, una porta oberta a la intimitat de l'autor, a les seves preocupacions més cabdals: Expectatives vitals, creixement, afecte, rebuig€ La finestra, simbòlicament, és la frontera entre la realitat del dormitori del protagonista i tot un paratge desconegut i inexplorat. Un vast horitzó per somniar de forma lliure, conscient.

Com era d'esperar –un cop es coneix la biografia de Sendak–, va dedicar la seva primera obra als seus pares, al seu psiquiatre i a Ursula Nordstrom, editora, amiga i sobretot, confident. Nordstrom, que sempre li va donar suport, també va ajudar-lo a explotar les seves potencialitats artístiques i a combatre les nombroses inseguretats que el perseguien.

La finestra d'en Kenny és una joia literària completíssima, molt ben editada per Kalandraka, un viatge simbòlic i psicològic tan profund, que en podran gaudir petits i grans. Si en llegiu un capítol cada nit, just abans d'anar a dormir, us permetrà crear aquell espai d'intimitat ideal per a la reflexió amb els infants.

Un clàssic rodó que, creiem, no hem de deixar marxar mai massa lluny.