"El método Kominsky": Les amistat duradores

El catàleg de Netflix sovint es nodreix de petites joies que corren el risc de passar desapercebudes per acumulació d'oferta, tot i tractar-se de sèries que mereixen figurar entre el millor del seu any. És el cas d' El Método Kominsky, una esplèndida comèdia dramàtica amb què l'autor de The Big Bang Theory, Chuck Lorre, hi ofereix un inesperat canvi de registre. No totes les sèries s'atreveixen a parlar amb tanta frontalitat de temes com la vellesa, la pèrdua o la soledat.

El Método Kominsky comença quan Norman, un veterà mànager d'actors, es queda vidu. Conscient que la vellesa ja només es pot basar en la soledat i els disgustos, i incapaç de trobar la manera de reconnectar amb les persones, Norman ho refia tot a la seva relació amb Sandy Kominsky, professor d'interpretació i també un dels actors que fa més anys que representa. Fa temps que han saltat la pantalla del vincle purament professional i s'han fet bons amics, d'aquests que acaben necessitant-se més del que realment admeten. Gràcies a Sandy, que té una visió de l'existència molt diferent a la seva, Norman aprèn a tornar a viure en un moment on semblava que ja no li quedaven al·licients.

De les seves llargues converses en surten unes reflexions tan sornegueres com lúcides sobre la tercera edat i els problemes sentimentals, però sobretot la consciència que l'un per l'altre aconseguiran mirar-s'ho tot d'una altra manera.

Dotada d'un prodigiós equilibri entre melodrama i comèdia, El Método Kominsky sap servir-se d'una estructura molt clàssica per endinsar-nos en una radiografia íntima que es basa principalment en els diàlegs (sens dubte, un dels plats forts de la sèrie) i el carisma dels seus intèrprets. En aquest sentit, es fa difícil imaginar aquests personatges sense els rostres de Michael Douglas i Alan Arkin, absolutament esplèndids. Tant un com l'altre fan un cert exercici metalingüístic, perquè si bé construeixen personatges apassionants en els seus detalls i matisos, es fàcil veure-hi nombroses referències a les seves pròpies carreres professionals. Al seu cosat, destaca un planter de secundaris excepcional encapçalat per Danny DeVito, Sarah Baker, Nancy Travis, Jenna Lyng, Emily Osment i la gran Ann Margret.