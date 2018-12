Consells per no pujar de pes durant les festes de Nadal

Consells per no pujar de pes durant les festes de Nadal

Especialistes de la Unitat d'Obesitat dels hospitals Quirónsalud Sagrat Cor i Infanta Luisa ofereixen alguns consells per no augmentar de pes com a conseqüència dels temuts excessos nadalencs. L'endocrí de la Unitat d'Obesitat de Quirónsalud Sagrat Cor i Infanta Luisa, Alberto Aliaga, ha assenyalat que «menjar és una necessitat, però menjar de forma intel·ligent és un art» i ha apuntat que, «encara que no existeixen els miracles, si es compleixen unes senzilles pautes, podrem conservar una bona salut i mantenir a ratlla el nostre pes».

Cal subratllar la necessitat de conservar un estil de vida saludable durant tot l'any, encara que aquests dies ho modifiquem puntualment. Una dieta equilibrada passa per un consum d'aliments el més variat possible, «però això sí, en la seva mesura justa», incideix l'especialista.

Segons el nutricionista de la Unitat d'Obesitat, Felipe Del Valle, és «fonamental» alimentar-nos de manera «adequada, moderada i ordenada», la qual cosa significa fer cinc menjars al dia: esmorzar, mig matí, dinar, berenar i sopar.

Segons Del Valle, si en lloc d'arribar al sopar de Nadal, Nadal o la Nit de cap d'any sense haver menjat res des de l'esmorzar, s'ha de berenar, per exemple, una macedònia amb iogurt descremat i una peça de fruita, per evitar l'ansietat compulsiva de menjar-nos tot el que ens posin per davant en asseure'ns a la taula.

En ser previsible un augment de la ingesta calòrica durant aquests dies, té menys repercussió en el pes si s'augmenta també la crema calòrica. Intentar seguir amb la pràctica esportiva, fins i tot aprofitar les vacances per fer turisme amb la família, són pràctiques recomanables.

Un bon consell seria servir-se al plat petites porcions dels diferents aperitius disposats per compartir en lloc d'anar menjant directament del plat, d'aquesta manera es podrà controlar millor la quantitat total que s'ingereixi. L'especialista també aconsella menjar lentament i evitar digestions pesades per haver menjat més del necessari.

I, naturalment, un petit truc per reduir el consum calòric total seria anar alternant entre cada copa de vi, cervesa o cava, alguna beguda sense calories com l'aigua o els refrescs dulcorats (zero, ligth, etc.), apunta Del Valle.

En qualsevol cas, segons el doctor Aliaga, no cal obsessionar-se, ja que «ingestes hipercalòriques puntuals no solen tenir repercussió important en el pes».

Proposta de menú

El nutricionista Felipe Del Valle presenta una proposta atractiva i saludable de menú de la nit de Nadal o Nadal, amb entrants com el pernil ibèric de gla, mariscs i alvocat farcit (alvocat, llagostí, enciam, tonyina, ceba, caviar, salsa rosa a força de maionesa light i quètxup light), entre d'altres.

De primer plat, aconsella una sopa de marisc i de segon, gall d'indi rostit amb gelatina en el seu suc, per acabar amb un gelat de sorbet de llimona.

Consells per al dia següent

Com indica Alberto Aliaga, les grans ingestes no s'han de compensar anul·lant altres menjars principals, com l'esmorzar o el sopar. L'organisme necessita un subministrament de recursos constant, encara que moderat. És molt positiu incloure en el primer menjar del dia la fruita, si no es fa habitualment, i obsequiar al cos amb un passeig matinal.

També és necessari fer reposar l'estòmac, consumint plats rics en verdures i hortalisses durant l'esmorzar i el sopar, sense oblidar la fruita o els làctics en les postres si fos necessari.

Els especialistes incideixen que de la mateixa manera que es cuida l'alimentació també és important cuidar la salut. «Practicant exercici cada dia ens sentirem millor, tant per dins com per fora», assegura. De les 24 hores que té el dia sempre es poden treure 50 minuts per caminar o fer exercicis de musculació o força ja que els seus beneficis per a la salut estan cada vegada més demostrats a qualsevol edat. Buscar companyia per fer-ho sempre ajuda. Caminar 10.000 passos diaris, serien els aconsellats per afrontar amb bona forma el 2019.

En les reunions amb amics o família, ballar ajuda a cremar les calories de més, moure's de qualsevol manera i evitar el sedentarisme és el que ajudarà a mantenir a ratlla a la bàscula.