Dotze propostes per gaudir del cap de setmana a les comarques de Girona

Els Pets presenten el nou disc a La Mirona de Salt

Aquest divendres a les 10 de la nit a la sala La Mirona, Els Pets presenten el seu nou disc d'estudi «Som», amb el qual trenquen cinc anys de silenci. Tretze cançons plenes de màgia, tendresa, eufòria i amor per la música, sota la direcció d'El petit de Cal Eril, la banda aposta per sonoritats contemporànies amb un grapat de cançons memorables.

Food trucks i compres al carrer Migdia de Girona

El carrer Migdia viurà aquest dissabte la festa dels tastets gastronòmics «Regala i tasta Girona», que ofereix animació, comerç i food trucks amb gastronomia per a tots els paladars. A partir de les 11 del matí començaran les activitats i a les les dotze del migdia hi haurà concert de vermut amb la Girona Banda Band. La resta de la jornada seguirà amb música i altres activitats.

Palafrugell inaugura la pista de gel

Aquest divendres 14 de desembre a les 17.30 h s'obre la pista de gel dins la Bòbila. Estarà oberta cada dia de 10h a 14h i de 16h a 21h. En aquest mateix espai, s'hi han previst durant aquestes festes tot un ventall d'activitats totalment gratuïtes, per nens, joves i la família en general, servei de bar, creperia, caramels, i diverses atraccions infantils.

Fira de Nadal a Sant Gregori

Sant Gregori celebra aquest cap de setmana una fira dedicada a la temàtica de Nadal. Entre dissabte i diumenge, la plaça de l'Ajuntament del municipi s'omplirà d'activitats diverses per a tots els públics, amb l'objectiu d'arrencar la celebració de les festes nadalenques, amb mercat de productes, animació o música.

The Wilder Company presenta els seus nous temes a l'Auditori de Girona

La Sala de Cambra de l'Auditori de Girona acull aquest divendres a dos quarts de nou el concert de The Wilder Company. La banda de Girona inspirada en els sons Americana, que engloben folk, country i rock, presenta el seu Ep publicat el 2018 en un espectacle especial on comptaran amb els col·laboradors del seu darrer treball.

Els Pastorets tornen a Sant Narcís

Un any més, arriben a Sant Narcís els tradicionals Pastorets. Diumenge a les 11 del matí al centre cívic, es podrà veure l'obra, que és una adaptació del text de Josep M. Folch i Torres feta per la companyia FaCom9Teatre i l'Associació de Veïns del barri de Sant Narcís i portada a escena per la mateixa companyia. Com sempre, amb molta ironia i grans dosis d'humor. Les entrades estaran a la venda a la consergeria del Centre Cívic.

Marwan visita l'Auditori de Girona amb nou disc

Marwan arriba per primera vegada a l'Auditori de Girona, aquest dissabte a 2/4 de 9 del vespre, acompanyat de la seva banda per presentar el seu darrer treball, Mis paisajes interiores. Fill d'un palestí ha aconseguit convertir-se, gràcies al boca a boca, en un dels cantautors més reconeguts de l'Estat espanyol amb plens a totes les ciutats de l'estat i amb extenses gires per Llatinoamèrica. Des del seu debut discogràfic, el fenomen Marwan no ha parat de créixer, tal i com demostren els seus plens absoluts al Teatro Circo Price, a La Riviera, a Joy Eslava o al Wizink Center.

The Unfinished Sympathy a Girona

The Unfinished Sympathy serà el protagonista aquest divendres a a la nit de la presentació del festival NEU! que tindrà lloc, com és habitual, a la Sala Yeah de Girona. La banda de pop i rock independent, liderada per Èric Fuentes i Joan Colomo, arriba per presentar un repertori en el qual combinaran part dels seus èxits amb temes del seu darrer treball.

Dakris es fa invisible a Olot

El Teatre Principal d'Olot acull dissabte a les 19 h El chico invisible de Dakris. Representa totes aquelles persones que estan al nostre voltant que no veiem, però que sense elles res seria igual. L'espectacle explica la història d'un noi que sempre s'havia sentit invisible, però que no s'hi podia tornar de veritat: un viatge sorprenent amb aparicions i desaparicions

Marcelo Mercadante al Sunset Jazz Club de Girona

Marcelo Mercadante, un dels grans exponents mundials del tango contemporani, actua aquest dissabte a les 22 h al Sunset Jazz Club de Giroan. Gran virtuós del bandoneón, és un compositor prolífic d'obres de brillant sofisticació. Per aquest concert excepcional, el mestre argentí del fuelle comptarà amb l'acompanyametn de músics de renom internacional.

Mezquida-Aurignac-Prats a Banyoles

M.A.P és l'acrònim de Mezquida-Aurignac-Prats i també un energètic viatge pel talent compositiu i interpretatiu d'aquests tres joves, units en un sensacional trio que explora sense límits els sons en els dotze temes que integren el seu primer disc junts. Tocs de classicisme amb desenvolupaments de free-jazz i lliure improvisació. Els podreu escoltar dissabte a les 21 h a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles

Musical familiar - «La nena dels pardals» a Bescanó

La Tresca i la Verdesca presenten aquest diumenge a les 12 a Bescanó La nena dels pardals, un espectacle musical per al públic familiar. L'obra arrenca quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país perquè es mengen el gra, una nena, la Ming Li, decideix portar-li la contrària i seguir les directrius del seu cor.