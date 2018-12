Girona acollirà la final del MediaMarkt Challenge #4

La final del torneig gamer «MediaMarkt Challenge» tindrà lloc aquest dissabte a les instal·lacions de Media Markt de Girona. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per aquest establiment juntament amb ASUS ROG, Intel Espanya i LVP (Lliga de Videojocs Professional) i que se celebra a tots els establiments de l'estat.

Aquest últim torneig reunirà els deu jugadors finalistes a la botiga MediaMarkt Girona de 16:00 a 20:00h per enfrontar-se per última vegada en el videojoc multijugador Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). El torneig ha tingut fins ara deu rondes d'eliminació que s'han celebrat en vuit botigues MediaMarkt de tot Espanya, a més de tenir una participació estel·lar durant la Barcelona Games World. En aquest últim torneig hi assistiran tres coneguts gamers del club x6tence, actiu des del 2004. Es tracta del veterà FlipiN, que també és capità de l'equip; l'argentí JonyBoy i per últim el murcià Vares, que retransmetran des dels seus perfils de Twitter i Instagram l'evolució d'aquesta última i decisiva partida amb el hashtag #MMChallengeFinal.

Emoció fins al final

Les partides s'han disputat en els coneguts AIM MAPS, que són mapes concebuts per a competicions 1vs1, en estar dissenyats de manera que es provoca constantment l'enfrontament entre jugadors. En totes les rondes, la condició de victòria és clara i senzilla, com ho serà també a la gran final: guanya el primer en arribar a deu baixes enemigues.

El primer classificat rebrà un premi de 1.000 euros, mentre que el segon rebrà 500 euros i el tercer, 250 euros. A més, els tres millors classificats de les finals del torneig rebran un trofeu commemoratiu cadascun com a record del seu rendiment i posició d'honor durant el joc.

«El MediaMarkt Challenge #4 arriba a la Gran Final batent un any més el seu rècord d'assistència, en haver-se ampliat respecte a l'edició de 2017 el nombre de jugadors en els tornejos. És una demostració que és una competició que segueix viva i en creixement, i que a Espanya hi ha molt talent gamer que està encara per descobrir» ha destacat David Domingo, director de compres d'Informàtica i Entertainment de MediaMarkt. Counter-Strike és un videojoc d'acció en primera persona que consisteix en una batalla entre dos equips: els terroristes i els antiterroristes. Global Ofensive n'és la seva última versió.